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Звёзды «Пари Сен-Жермен» привели в восторг футбольных фанатов в Дохе

Среда, 27 Декабря 2017 21:59
Звёзды «Пари Сен-Жермен» привели в восторг футбольных фанатов в Дохе Фото из открытых источников

ДОХА (DOHA), Катар, 22 декабря 2017 г. /PRNewswire/ -- Звёздные игроки «Пари Сен-Жермен» встретились с тысячами катарских поклонников футбола в ходе своего визита в Доху на этой неделе в рамках Зимнего тура-2017.

 

Ознакомьтесь с интерактивным мультимедийным пресс-релизом здесь: https://www.multivu.com/players/English/8241951-paris-saint-germain-qatar-2017-winter-tour/

 

Команда, в состав которой входят ведущие игроки мира - Неймар, Эдинсон Кавани, Килиан Мбаппе, Даниэл Алвес, Марко Верратти, Юлиан Дракслер и Анхель Ди Мария, - провела в Катаре два дня.

 

Одним из самых увлекательных моментов тура стала первая в истории футбола профессиональная игра на «плавучем» поле в водах Вэст-Бэй в Персидском заливе на фоне потрясающей городской панорамы Дохи.

 

В насыщенный график пребывания также вошло и пустынное сафари, в ходе которого игроки клуба совместно с представителями Катарского управления туризма (QTA) посетили катарское Внутреннее море и отдохнули в традиционном пустынном лагере. Футболисты также имели возможность познакомиться с культурой Катара в ходе своего визита в музей Msheireb Museums, где они узнали об истории страны. А дегустация блюд катарской кухни прошла на крыше великолепного отеля Shangri-La с потрясающими видами на Доха Корнич.

 

Несколько игроков приняли участие в автограф-сессии, организованной Ooredoo в торговом центре Mall of Qatar. Здесь их приветствовали сотни восхищённых поклонников, желающих лично встретиться с любимыми игроками. Компания Ooredoo также пригласила 50 маленьких пациентов местной больницы поучаствовать в практическом занятии под руководством тренера команды Унаи Эмери и при поддержке Зуманы Камары и других игроков команды.

 

В ходе тура 20 перспективных молодых спортсменов, выбранных Катарским национальным банком (QNB) и Министерством образования страны, имели возможность встретиться с игроками команды, чтобы поучиться у них навыкам профессиональной игры и получить бесценный опыт на будущее.

 

Вечером 21 декабря футболисты и персонал клуба приняли участие в специальном традиционном ужине в Katara.

 

Кроме того, катарский киберфутболист «ПСЖ» Аль-Мехесиб и французский игрок Манника поучаствовали в турнире по киберспорту, продемонстрировав способности лучших катарских игроков, а затем сразившись с несколькими профессиональными игроками клуба.

 

#QWT2017

 

 

 

 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: КОРПОРАТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ: Николас Серрес (Nicolas Serres): Тел. + 33 1 41 41 57 51, моб. тел. + 33 6 58 22 44 23 - Email. Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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