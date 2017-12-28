Звёзды «Пари Сен-Жермен» привели в восторг футбольных фанатов в Дохе

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ДОХА (DOHA), Катар, 22 декабря 2017 г. /PRNewswire/ -- Звёздные игроки «Пари Сен-Жермен» встретились с тысячами катарских поклонников футбола в ходе своего визита в Доху на этой неделе в рамках Зимнего тура-2017.

Ознакомьтесь с интерактивным мультимедийным пресс-релизом здесь: https://www.multivu.com/players/English/8241951-paris-saint-germain-qatar-2017-winter-tour/

Команда, в состав которой входят ведущие игроки мира - Неймар, Эдинсон Кавани, Килиан Мбаппе, Даниэл Алвес, Марко Верратти, Юлиан Дракслер и Анхель Ди Мария, - провела в Катаре два дня.

Одним из самых увлекательных моментов тура стала первая в истории футбола профессиональная игра на «плавучем» поле в водах Вэст-Бэй в Персидском заливе на фоне потрясающей городской панорамы Дохи.

В насыщенный график пребывания также вошло и пустынное сафари, в ходе которого игроки клуба совместно с представителями Катарского управления туризма (QTA) посетили катарское Внутреннее море и отдохнули в традиционном пустынном лагере. Футболисты также имели возможность познакомиться с культурой Катара в ходе своего визита в музей Msheireb Museums, где они узнали об истории страны. А дегустация блюд катарской кухни прошла на крыше великолепного отеля Shangri-La с потрясающими видами на Доха Корнич.

Несколько игроков приняли участие в автограф-сессии, организованной Ooredoo в торговом центре Mall of Qatar. Здесь их приветствовали сотни восхищённых поклонников, желающих лично встретиться с любимыми игроками. Компания Ooredoo также пригласила 50 маленьких пациентов местной больницы поучаствовать в практическом занятии под руководством тренера команды Унаи Эмери и при поддержке Зуманы Камары и других игроков команды.

В ходе тура 20 перспективных молодых спортсменов, выбранных Катарским национальным банком (QNB) и Министерством образования страны, имели возможность встретиться с игроками команды, чтобы поучиться у них навыкам профессиональной игры и получить бесценный опыт на будущее.

Вечером 21 декабря футболисты и персонал клуба приняли участие в специальном традиционном ужине в Katara.

Кроме того, катарский киберфутболист «ПСЖ» Аль-Мехесиб и французский игрок Манника поучаствовали в турнире по киберспорту, продемонстрировав способности лучших катарских игроков, а затем сразившись с несколькими профессиональными игроками клуба.

#QWT2017

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