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ВТБ приобрел медоборудование для больницы №13 им. Н.Ф. Филатова

Среда, 27 Декабря 2017 15:23
ВТБ приобрел медоборудование для больницы №13 им. Н.Ф. Филатова Фото из открытых источников

25 декабря 2017 года состоялась акция благотворительной программы банка ВТБ «Мир без слез». ВТБ профинансировал приобретение универсального медицинского аппарата для быстрого размораживания, подогрева и хранения в теплом виде плазмы крови и инфузионных растворов, а также промывное устройство на сумму 3 000 000 рублей. 

 

«Мы работаем очень интенсивно и нуждаемся в постоянном обновлении медицинского оборудования. В тот момент, когда больница остро нуждалась в аппарате для размораживания и хранения в теплом виде плазмы крови, на нашу просьбу откликнулись в банке ВТБ. Данное оборудование используется в реанимационном отделении больницы. Оно работает 24 часа в сутки, 365 дней в году, помогая спасать жизни сотням детей. Мы получаем плазму крови в замороженном виде. Благодаря подаренному аппарату, период ее размораживания составляет всего 15 минут» — рассказала Антонина Чубарова, главный врач детской городской клинической больницы №13 имени Н.Ф. Филатова.

 

Праздник в Детской городской клинической больнице №13 им. Н.Ф. Филатова – завершает благотворительную программу «Мир без слез» в 2017 году. За этот год Банк традиционно помог 20 детским медицинским учреждениям в регионах, а также медицинским учреждениям столицы: для российской детской клинической больницы был приобретен комплект лазерного оборудования для нужд отделения лазерной хирургии; детской городской клинической больнице им. Г.Н. Сперанского передали в дар хирургическое оборудование для ожогового центра, а детская городская клиническая больница Святого Владимира получила эндоскопическое оборудование и инструментарий. Общий объем благотворительной помощи в рамках программы в 2017 году составил более 45 000 000 рублей.

 

«Мы считаем, что, приобретая оборудование для наших больниц, мы создаем инфраструктуру, которая позволит бесплатно лечить всех, кто в этом нуждается, поэтому в 2018 году благотворительная программа «Мир без слез» продолжит оказывать помощь детским медицинским учреждениям России», — рассказал вице-президент банка ВТБ (ПАО) Александр Ерофеев.

 

По традиции программы, в больнице был организован детский праздник с выступлением актеров театра «Кураж». Юные пациенты приняли участие в интерактивном представлении, и, конечно же, какой праздник без подарков: каждый ребенок получил волшебный сундучок для творчества с карандашами и красками.

 

Программа носит исключительно адресный характер. Участвующие в программе учреждения сами выбирают, какое оборудование, лекарства и расходные материалы им необходимо приобрести. 

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Волкова Алена Опубликовано в Новости компаний   Теги втб

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