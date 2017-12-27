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CleanEquity® Монако 2018 - Регистрация и сотрудничество

Среда, 27 Декабря 2017 13:18
CleanEquity® Монако 2018 - Регистрация и сотрудничество Фото из открытых источников

Лондон, 21 декабря 2017 г. /PRNewswire/ -- CleanEquity® Монако, основанное Его Светлостью принцем Альбертом Вторым Монако, Председателем Innovator Capital, продолжит свою работу по поддержке компаний, которые занимаются актуальными проблемами в области  эффективного распределения ресурсов.

 

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Опираясь на успех своего 10-летия в марте, Innovator Capital и CleanEquity® отберут 600 компаний для участия в мероприятии в 2018 году. В Top 30 будут отобраны для представления видных финансовых, стратегических, суверенных, корпоративных и семейных инвесторов,  представителей отрасли, государственных чиновников, конечных пользователей и международных средств массовой информации. Эти компании должны соответствовать высоким стандартам управленческой способности и целостности, уникальной технологической дифференциации, защищенной интеллектуальной собственностью и высоким, глобальным потенциальным доходом.

 

Конференция предоставляет отличную площадку для изобретателей и предпринимателей, чтобы поделиться своими историями с делегатами и ключевыми лицами, принимающими решения, чтобы помочь им в достижении своих коммерческих и стратегических целей. Команда CleanEquity представит  всех гостей и обеспечит их плодотворное общение на полях конференции.

 

Эндрю Джек, партнер и Сопредседатель группы «чистая энергетика и климат» компании Covington & Burling, отметил:

 

"Каждый год CleanEquity® Monaco собирает группу ведущих предпринимателей, инвесторов и консультантов, которые увлечены развертыванием и коммерциализацией передовых технологий со всего мира. Участники Конференции окружены особой обстановкой, способствующей поиску решений, что в значительной степени способствуют созданию новых связей в области чистых технологий и лидерству знаний.

 

Мы с гордостью поддерживаем и помогаем CleanEquity® в обоих начинаниях.  Теперь, в наш девятый год спонсорства, мы отмечаем круглый год нашей специальной группы наших высоких технологий, политики и транзакционных юристов для консультирования инвесторов CleanEquity® и представленных компаний.  И в этом году мы рады инициировать "Covington CleanEquity Conversations". На этих встречах участники Конференции будут разделены в группы для курируемого обсуждения критических вопросов, стоящих перед развертыванием и коммерциализацией чистых технологий.  

 

В мире, который становится все более сложным и жестко регламентированным, компания Covington & Burling построила мощную систему, способную помочь нашим клиентам ориентироваться на пересечении законов и политики, возможности, которая идеально согласуется с динамичным развитием глобального сектора чистых технологий и в центре событий, таких как CleanEquity® Monaco. Опыт компании в области транзакций и технологий в сочетании с нашей способностью консультировать по самым сложным юридическим, политическим и коммерческим проблемам дает последовательные результаты для бизнеса наших клиентов".

 

Профессор Том Стивенсон френг, про-вице-канцлер по исследованиям и инновациям Cranfield, сказал слудующее:

 

" Cranfield в восторге от участия в CleanEquity® Monaco 2018. Мы высоко ценим возможность приобрести новые связи на CleanEquity® Monaco. Это сказочное событие объединяет финансовое сообщество с большим количеством устойчивых технологических компаний. 2018 год будет годом ускоренных разработок и прорывов для Cranfield, и мы с нетерпением ждем новых знакомств  на CleanEquity® Monaco 2018, с теми, кому мы можем помочь и кто может помочь нам.

 

Для получения дополнительной информации о посещении CleanEquity® Monaco 2018, используйте контактные данные ниже или посетите сайт конференции: www.cleanequitymonaco.com.

 

С:

Конор Барретт

Innovator Capital 

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Twitter: @CleanEquity

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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