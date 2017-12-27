В Совет директоров группы компаний «ИНТЕКО» вошел Микаил Шишханов

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Завершилось образование нового состава Совета директоров группы компаний «ИНТЕКО» в количестве шести человек. Все они представляют АО «РОСТ БАНК», ПАО «БИНБАНК», ООО «Сбербанк Инвестиции» и АО «ИНТЕКО».

В частности, следует назвать Микаила Шишханова. Григорий Баев, с октября возглавляющий в БИНБАНКЕ финансовый блок, назначен председателем. В то же время трудившийся вице-президентом по экономике и финансам Михаил Жуков, был выбран новым президентом ГК «ИНТЕКО».

Напомним, что 22 декабря во время заседания Совета Директоров были прекращены полномочия президента ГК «ИНТЕКО» Олега Солощанского. Он сообщил, что намерен покинуть Группу и не входить в новый состав ее Совета.

Интересно, что ранее Микаилом Шишхановым была осуществлена передача акций компании ИНТЕКО на баланс Рост-Банка, который вместе с БИНБАНКОМ 21 сентября был направлен на санацию в Фонд консолидации банковского сектора. Г-н Шишханов отмечал, что готов приложить все возможные усилия для того чтобы обе кредитные организации скорейшим образом прошли процедуры оздоровления. Для этого он выражал готовность перевести все свои небанковские активы на баланс санируемой кредитной организации. Стоимость таких активов оценивалась в 70 млрд. рублей.