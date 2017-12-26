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АО СУЭК сообщила о преодолении 100-миллионной планку годовой добычи

Вторник, 26 Декабря 2017 10:10
АО СУЭК сообщила о преодолении 100-миллионной планку годовой добычи Фото из открытых источников

9 декабря предприятия АО «СУЭК» российского предпринимателя Андрея Мельниченко преодолели 100-миллионную планку годовой добычи. Свой вклад в достижение этого результата внесли угледобывающие предприятия всех региональных производственных объединений СУЭК: предприятия Приморья добыли 3,3 млн тонн, Ургала – 6,0 млн тонн, Бурятии – 13,0 млн тонн, Забайкалья – 4,7 млн тонн, Красноярского края – 25,1 млн тонн, Хакасии – 12,1 млн тонн, Кузбасса – 35,8 млн тонн.

 

С начала 2017 года коллективами предприятий компании Андрея Мельниченко установлено 17 мировых рекордов: 8 мировых рекордов – по экскавации горной массы; 7 мировых рекордов – по однозаходному и многозаходному бурению скважин; 2 мировых рекорда – по очистной добыче угля.

 

Мировые достижения по экскавации горной массы для различных типов экскаваторов составили: HITACHI EX-1200 – 381 тыс. м3/мес.; KOMATSU PC-1250 – 459 тыс. м3/мес.; KOMATSU PC-3000 – 802 тыс. м3/мес.; KOMATSU PC-4000 – 1195 тыс. м3/мес.

 

Рекорды по бурению скважин различными типами буровых станков достигли следующих показателей: PitViper-275 – 40310 пог. м/мес.; DML-1200 – 42041 пог. м/мес.; PitViper-271 – 52592 пог. м/мес.

 

В мае 2017 года на шахте «Им. В.Д. Ялевского» (пласт 50) установлен мировой рекорд по добыче угля из одного очистного забоя – 1 миллион 407 тысяч тонн за месяц. В июле 2017 года коллектив упомянутого выше предприятия обновил собственный мировой рекорд, добыв из одного очистного забоя 1 миллион 567 тысяч тонн за месяц.

 

Напомним, что впервые в истории угольной отрасли России 100-миллионная планка добычи одним производственным объединением была преодолена в 2016-м году – тогда предприятия СУЭК добыли в общей сложности 105,4 млн тонн угля.

 

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик на внутренний рынок и на экспорт. Добывающие, перерабатывающие, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в восьми регионах России. На предприятиях СУЭК работает более 33 500 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

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Волкова Алена Опубликовано в Новости компаний   Теги Уголь

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