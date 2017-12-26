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АО СУЭК вошла в число российских лидеров устойчивого развития и социальной ответственности

Понедельник, 25 Декабря 2017 16:56
АО СУЭК вошла в число российских лидеров устойчивого развития и социальной ответственности Фото из открытых источников

15 декабря Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) опубликовал результаты индексов устойчивого развития, корпоративной ответственности и отчетности за 2017 год. СУЭК традиционно вошла в число лидеров индексов. В индексе «Ответственность и открытость» СУЭК Андрея Мельниченко вошла в группу А (первая десятка, распределение в группе по алфавитному признаку), наряду с компаниями Лукойл, Роснефть, Норильский никель, Русал, Северсталь и др. Компания также находится на верхних позициях индекса «Вектор устойчивого развития». По результатам индексов выявлена группа российских компаний – лидеров (указываются в алфавитном порядке без указания мест), в которую уверенно входит СУЭК.

 

«Соответствовать лучшим российским и мировым стандартам в области устойчивого развития, претворять в жизнь действительно нужные и важные проекты для страны, для общества, для жителей наших регионов – эта задача поставлена перед компанией ее основным акционером Андреем Мельниченко. СУЭК сегодня по многим позициям находится в авангарде корпоративной социальной ответственности, опыт многих наших программ и проектов используется другими компаниями и в других регионах. Мы этому только рады – значит мы вместе - и государство, и общество, и бизнес, продуктивно работаем сообща чтобы сделать жизнь жителей России лучше», - говорит Заместитель генерального директора АО "СУЭК" Сергей Григорьев.

 

Индексы в области устойчивого развития, корпоративной ответственности и отчетности выпускаются РСПП с 2014 года в рамках проекта по оценке ответственности и информационной открытости крупных российских компаний. В основе индексов лежит анализ публичной отчетности компаний. Индекс «Ответственность и открытость» отражает ситуацию в сфере раскрытия корпоративной информации по вопросам устойчивого развития и корпоративной ответственности.  «Вектор устойчивого развития» — это индекс динамики результативности деятельности компаний в этой сфере, который оценивает направленность изменений основных социально-экономических и экологических показателей за ряд лет. СУЭК традиционно занимает лидирующие позиции в обоих индексах.

 

Двумя днями ранее в Москве оглашены результаты очередного исследования – рэнкинга «Лидеры корпоративной благотворительности» — совместного проекта Форума Доноров, международной аудиторско-консалтинговой сети фирм PwC и газеты «Ведомости». В ходе церемонии было объявлено, что АО «СУЭК» стало обладателем специального приза "За эффективность управления благотворительными программами", а также заняло призовое место в номинации "Информационная открытость благотворительной деятельности".

 

Проект «Лидеры корпоративной благотворительности» направлен на поддержку, развитие и продвижение идей корпоративной благотворительности. Целью проекта является выявление лучших образцов благотворительных программ и распространение информации о корпоративной благотворительности в бизнес-среде и в обществе в целом.

 

Исследование является одним из крупнейших событий в сфере корпоративной благотворительности в России. Проект включает в себя проведение исследования корпоративной благотворительности по специально разработанной методологии, результатом которого является ренкинг компаний, и конкурс благотворительных программ компаний. Методология проекта позволяет компаниям представить не только объемы финансирования благотворительных программ, но и продемонстрировать содержательную сторону проектов, их миссию, аудиторию, методику, ожидания и результаты. Проект поддерживают Министерство экономического развития, Российский союз промышленников и предпринимателей, Ассоциация менеджеров.

 

АО «СУЭК», основателем и основным акционером которой является российский предприниматель Андрея Мельниченко - один из признанных лидеров корпоративной социальной ответственности и благотворительности в стране. В 2016-м году компания вложила в социальные и благотворительные проекты порядка 1 миллиарда рублей. Компания ежегодно реализует порядка 150 проектов в регионах присутствия, направленные на комплексное повышение качества жизни сотрудников предприятий, членов их семей и жителей регионов.

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Волкова Алена Опубликовано в Новости компаний   Теги бизнес

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