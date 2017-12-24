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Teijin Aramid намерена повысить объемы производства арамидного волокна более чем на 25%

Суббота, 23 Декабря 2017 22:23
Teijin Aramid намерена повысить объемы производства арамидного волокна более чем на 25% Фото из открытых источников

Арнем, Нидерланды, December 20, 2017/PRNewswire/ -- Сегодня Teijin Aramid объявила о своем намерении увеличить объемы производства суперволокна Twaron более чем на 25%. Эти дополнительные мощности будут введены в строй в течение ближайших пяти лет. Такое развитие производственных мощностей позволит Teijin Aramid удовлетворять запросы рынка в будущем и предоставить своим клиентам материал, необходимый им для достижения успехов на собственных рынках. 

 

Спрос на параамидное волокно Twaron производства Teijin постоянно растет, а прогнозы рынка весьма благоприятны. Наращивание производства арамидов - одна из ключевых стратегий Teijin Group, обеспечивающая устойчивый рост на уровне 8% в год. Компания полна решимости обеспечить такие условия, при которых этот рост сопровождался бы еще более качественным обслуживанием клиентов. Уже являясь лидером отрасли, компания Teijin Aramid стремится завладеть значительной частью прироста всемирного рынка, что в дальнейшем должно привести к повышению доли компании на мировом рынке до уровня выше 50%. В целях увеличения мощности производства, в том числе внедрения новейших технологий, запланировано несколько масштабных инвестиций.

 

"Эти нововведения по повышению производительности помогут нам как лидеру отрасли удовлетворять запросы рынка, возникающие в любое время и в любом месте", - заявил Герт Фредерикс, генеральный директор и президент Teijin Aramid. "Наша стратегия заключается в постоянном инвестировании как в оптимизацию наших производственных мощностей, так и в повышение объемов производства Twaron. Это позволит нам предлагать нашим клиентам продукты высочайшего качества в необходимом количестве и по лучшим ценам. В совокупности с нашей долгой историей знаний и опыта в области арамидных волокон такая стратегия позволит нам занять превосходное положение на мировом рынке".

 

За счет внедрения экономичной методологии и программы внутренней оптимизации Teijin Aramid удалось повысить объемы производства Twaron до 130% относительно уровня 1999 года. Компания Teijin Aramid преисполнена решимости и далее поддерживать этот прогрессивный метод работы. Она и в дальнейшем планирует осуществлять инвестиции в свои предприятия, внедрять самые современные технологии и обеспечивать экономический рост. Это позволит компании соответствовать запросам рынка и атмосфере здоровой конкуренции, удовлетворяя при этом потребности клиентов.

 

Достижение полной мощности производства планируется к 2022 году. В настоящее время Teijin Aramid внедряет новую технологию плетения волокна на своих предприятиях Twaron в городе Эммен (Нидерланды), как уже сообщалось в июле 2017 года. Дополнительные производственные мощности в результате этих инвестиций будут подключены в работу с мая 2018 года.

 

О компании Teijin Aramid

Teijin Aramid является дочерней компанией Teijin Group и мировым лидером по производству изделий на основе арамидов. Арамидные продукты компании, такие как Twaron(R), Teijinconex(R), Technora(R) и сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности (СВМПЭ, UHMW-PE) Endumax(R) известны своей прочностью, экологической устойчивостью, безопасностью, термостойкостью и малым весом. Они применяются в различных отраслях, в том числе в автомобильной промышленности, баллистической защите, морской промышленности, строительстве, при производстве защитной одежды, тросов, оптоволоконных кабелей и в нефтегазовой промышленности. Эти высококачественные материалы производятся в Нидерландах, Таиланде и Японии. Дополнительная информация: http://www.teijinaramid.com и http://www.teijinendumax.com .

 

О группе Teijin Group

Teijin (TSE: 3401) - это глобальная группа, ориентированная на технологии и предлагающая передовые решения в экологически значимых областях: безопасности, смягчения последствий стихийных бедствий, демографических изменений и повышения осведомленности в области здравоохранения. Основными сферами деятельности компании являются производство высококачественных волокон, таких как арамид, углеродное волокно и композиты, продукты для здравоохранения, пленки, переработка смол и пластмасс, полиэфирные волокна, переработка продукции и ИТ. В группу входит около 170 компаний, включающих около 19 000 сотрудников и находящихся в более чем 20 странах мира. Объем консолидированных продаж, по заявлениям компании, составил 741,3 млрд иен (6,5 млрд долларов США), общие активы составляют 964,1 млрд иен (8,5 млрд долларов США) в финансовом году, закончившемся 31 марта 2017 года. Зайдите на сайт http://www.teijin.com . 

 

Source:

Teijin Aramid

Для получения дополнительной информации о компании Teijin Aramid или консультации с экспертами обращайтесь по указанным каналам: Саскиа Верховен (Saskia Verhoeven), менеджер по корпоративным и маркетинговым коммуникациям, Teijin Aramid BV Тел.: +31-88-26-89-068, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

http://www.teijinaramid.com 

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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