trade.io объединяется с Civic

ZUG, Switzerland, December 19, 2017/PRNewswire/ -- trade.io [http://trade.io ], криптовалютная биржа следующего поколения, объявила о партнерстве с новатором в сфере проверки идентичности по блокчейн-технологии, компанией Civic. Соглашение дает возможность бирже trade.io [http://trade.io ] предоставлять революционные услуги по проверке идентичности от Civic будущим пользователям в экосистеме trade.io [http://trade.io ].
Сервис верификации Civic снижает общие расходы на проверку благонадежности клиента, исключает неэффективные процедуры, повышает уровень безопасности и конфиденциальности, а также значительно улучшает удобство использования.
(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/592785/trade_io_Logo.jpg )
Компания trade.io [http://trade.io ], которая также предоставляет первый в отрасли пул ликвидности, распределяющий до 50% ежедневной прибыли между участниками пула ликвидности, намерена использовать услуги по верификации идентичности от Civic в целях проверки клиентов на соответствие требованиям для вступления в пул ликвидности и на биржу trade.io . Применение услуг Civic значительно сократит подтвержденным клиентам время на проверки, связанные с противодействием легализации доходов, полученных преступным путем.
Генеральный исполнительный директор Джим Прейсслер (Jim Preissler) прокомментировал это партнерство следующим образом: "В мире финансов важно соблюдать тонкую грань между соответствием требованиям противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и предоставлением своим клиентам эффективного и масштабируемого решения, гарантирующего, что они получают доступ к нашей платформе и в кратчайшие сроки начинают торговать на бирже. После серьезного предварительного анализа мы с удовольствием обратились к решению компании Civic, которая является безусловным лидером в этой области".
Руководитель технического отдела Civic Джонатан Смит (Jonathan Smith) отметил: "У нас вызвал большой интерес опыт компании trade.io в данной отрасли, а также её подход к обеспечению соблюдения всех требований и решению вопросов правового регулирования. Мы очень рассчитываем на долгие взаимовыгодные отношения с trade.io".
В данный момент trade.io активно занимается первичным размещением криптомонет и уже привлекла более 18,2 миллионов долларов от более 7 000 участников. В октябре компания Civic оказалась в центре сенсации благодаря привлечению более 30 миллионов долларов, что на тот момент было крупнейшим за 2017 год первичным размещением криптомонет.
Photo:
http://mma.prnewswire.com/media/592785/trade_io_Logo.jpg
Source:
trade.io
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