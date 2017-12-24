Корпорация Kao приобретает компанию Oribe Hair Care у Luxury Brand Partners

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ЦИНЦИННАТИ, December 20, 2017/PRNewswire/ -- Kao USA Inc., дочерняя компания, полностью принадлежащая корпорации Kao, ведущий производитель и продавец лучших косметических брендов, признанный во всем мире за инновации и качество продукции, объявила сегодня о подписании договора на приобретение компании Oribe Hair Care, LLC у ее владельцев, среди которых Luxury Brand Partners, LLC - новатор в сфере красоты, известный своими артистическими брендами и предпринимательской культурой. Президентом вновь приобретенной компании будет объявлен Дэниел Кейнер (Daniel Kaner), соучредитель и в настоящее время со-президент компании Oribe Hair Care. Условия сделки не раскрывались.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/591181/Kao_Corporation.jpg )

Oribe присоединится к семейству профессиональных брендов Kao Salon Division, включая Goldwell - комплексную линию средств по уходу за волосами премиум-класса, созданную исключительно для профессиональных нужд стилистов, и KMS - линию средств по уходу за волосами и для укладки волос, вдохновляющих креативных стилистов и их клиентов по всему миру.

Из престижного бренда средств по уходу за волосами Oribe превратился во влиятельный мировой бренд в сфере красоты, предлагающий средства по уходу за волосами, кожей, телом, декоративную косметику, а также инструменты и аксессуары. Бренд удерживает лидирующую позицию в сегменте профессиональных салонов высшего класса, а также среди ведущих специализированных розничных магазинов по всему миру.

"Oribe - выдающийся бренд, прекрасно вписывающийся в семейство Kao Salon Division", - заявил Кори Коутс (Cory Couts), всемирный президент Kao Salon Division. "А Дэниел прекрасно дополнит нашу управленческую команду. Назначение Дэниела не только гарантирует преемственность всего необычного, что заключено в бренде Oribe, но и способствует распространению миссии нашей компании, заключающейся в привлечении самых талантливых и увлеченных профессионалов в сфере салонного ухода в мире".

"Kao - идеальное место, где Oribe Hair Care может продолжить свой процесс преобразований", - подчеркнул Кейнер. "Я глубоко уважаю их организацию и талантливую группу руководителей. Наша дружба и деловые отношения складывались годами, а наибольшего успеха мы достигли в стратегическом партнерстве в Соединенных Штатах между брендами Oribe и Goldwell color. Мы всегда придерживались мнения, что уход за волосами - это всепоглощающий эксклюзивный процесс, и компания Kao всецело поддерживает те высокие стандарты, которые мы установили для себя". "Благодаря своему акценту на средствах класса люкс компания Oribe удовлетворит потребность в престижной линии продукции в составе ассортимента средств Kao Salon", - добавил Коутс. "Кроме того, обширная мировая сеть продаж Kao Salon Division будет способствовать международному распространению бренда Oribe".

"Смешанные чувства вызывает момент прощания с брендом, созданным почти десять лет назад Орбе Каналесом (Oribe Canales), Дэниелом Кейнером (Daniel Kaner) и мною", - рассказывает Тевия Фингер (Tevya Finger), генеральный директор Luxury Brand Partners. "Я чрезвычайно горжусь достижениями компании Oribe Hair Care с момента ее основания и с нетерпением жду развития бренда корпорацией Kao в глобальном масштабе".

Компания Oribe по-прежнему будет базироваться в Нью-Йорке с нынешним руководством, оставаясь в подчинении Kao Salon Division.

Сделка по приобретению компании подлежит проверке на соответствие требованиям законодательства с последующим одобрением.

О компании Kao Salon Division

Компания Kao Salon Division является частью Kao Beauty Care Business Division и предлагает эксклюзивную продукцию для салонов, а также услуги для стилистов по всему миру. Это идейный лидер и законодатель тенденций в сфере профессионального ухода за волосами, а также основатель брендов Goldwell и KMS. Миссия компании Kao Salon Division заключается в том, чтобы разнообразить жизнь стилистов, владельцев салонов и их клиентов благодаря партнерству, развитию салонного бизнеса и эксклюзивному ассортименту передовых услуг, инновационной продукции и увлекательных программ обучения, предлагаемому нашими салонами.

О компании Oribe Hair Care

Компания Oribe Hair Care установила стандарты для профессиональных средств по уходу за волосами на рынке престижной продукции. Сочетая инновационные формулы, высококачественную продукцию, превосходную упаковку и не имеющие аналогов методы обучения, компания Oribe стала широко известным авторитетом в сфере красоты для опытных стилистов и потребителей с хорошим вкусом. Это продукция для одержимых волосами.

О компании Luxury Brand Partners

Компания Luxury Brand Partners разрабатывает и поддерживает престижные артистические косметические бренды, делая при этом акцент на инновациях и энтузиазме для творческих умов. Благодаря офисам в Майами и Нью-Йорке, а также нашему семейству брендов, мы предлагаем высококачественную продукцию и первоклассное обучение, направленное на овладение мастерством и раскрытие перспектив бизнеса. Luxury Brand Partners объединяет такие бренды, как R+Co, Smith & Cult, IGK, V76 by Vaughn и Pulp Riot.

Контакты для прессы:

Kao Европа, Ближний Восток, Африка:

Мелани Шнитцлер (Melanie Schnitzler)

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+49-6151-396-0686

Oribe Hair Care:

Тара Лоуэнберг (Tara Lowenberg)

TL Communications

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+1-212-375-8660

Luxury Brand Partners:

Эрин Маккефри Ненадих (Erin McCaffrey Nenadich)

BPCM

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+1-646-795-6893

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http://mma.prnewswire.com/media/591181/Kao_Corporation.jpg

Source:

Kao Corporation