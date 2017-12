Возможности GAC Motor в сфере интеллектуального производства привлекли гостей выставки в ходе Fortune Global Forum 2017

Фото из открытых источников

ГУАНЧЖОУ (GUANGZHOU), Китай, 21 декабря 2017 г. /PRNewswire/ -- Компания GAC Motor, самый быстро развивающийся автопроизводитель Китая, буквально потряс участников Fortune Global Forum 2017 («Форум») в роли официального поставщика транспортных средств, предоставившего 380 автомобилей для обслуживания мероприятия, включая седаны GA8, внедорожники GS8 и минивэны GM8. Все автомобили обеспечили безопасный и надёжный сервис руководителям 152 компаний из списка Fortune 500, а также более чем 1 100 почётных гостей из всех уголков земного шара. В ходе Форума 40 директоров предприятий Fortune 500, включая McKinsey & Company, Aisin Seiki (China) Investment Co., Ltd. и iFLYTEK Co., Ltd., посетили завод GAC Motor в гуанчжоуском районе Паньюй, дабы лично познакомиться с современными технологиями интеллектуального производства.

«Для нас большая честь продемонстрировать наши возможности в сфере «умного» производства лидерам ведущих компаний мира, - отметил Юй Цзюнь (Yu Jun), президент GAC Motor. - Статус официального поставщика транспортных средств для участников Форума является признанием достижений GAC Motor в вопросах открытости и инноваций и дополнительно укрепляет международные позиции бренда. В результате многолетнего процесса развития, на сегодняшний день китайская автомобильная индустрия способна создавать передовые автобренды, и мы надеемся превратить GAC Motor в торговую марку мирового класса".

«Входя в список Fortune 500, GAC представляет собой пример высоких стандартов китайского производственного сектора», - прокомментировал Джон Нидэм (John Needham), управляющий директор Fortune Global Forum.

Кроме автомобилей обслуживания GAC Motor также предоставил пять внедорожников GS8 в качестве призов для лауреатов премии Fortune Innovation Award, награждение которых состоялось в ходе мероприятия Fortune Brainstorm TECH International - новой конференции в составе Форума, которая будет постоянно проходить в Гуанчжоу.

Модели GA8, GS8 и GM8 являются частью линейки высококлассных продуктов GAC Motor. Элитный седан GA8 стал результатом пятилетнего процесса разработки и уже успел послужить в качестве официального автомобиля на крупнейших мероприятиях высочайшего уровня, включая заседания NPC, CPCC, саммит G20 и Мировой экономический форум (в Давосе), саммит БРИКС и China-ASEAN Expo (CAEXPO). Семиместный внедорожник GS8 является одним из самых популярных SUV на рынке и первым среди китайских брендов превысил порог в 200 000 юней (30 262 долл. США).

GM8 - первый минивэн GAC Motor, - появится на рынке к концу декабря этого года. Выпуск GM8 позволит производителю стать первым китайским автобрендом, охватывающим сегменты седанов среднего и высшего класса, SUV и MPV с комплексной линейкой автомобилей класса С, что в полной мере отражает достижения GAC Motor в вопросах оптимизации платформ, интеллектуального производства и стратегии обеспечения высокого качества.

Каждая новая модель GAC Motor разрабатывается и производится с соблюдением высочайших стандартов. Своим быстрым развитием компания обязана передовым технологиям, продуманной организацией производства и комплексной системой контроля качества на своём заводе мирового класса.

В апреле этого года GAC Motor открыла свой первый североамериканский проектно-конструкторский центр в Кремниевой долине и планирует построить новые центры в Детройте, Лос-Анджелесе и Шанхае, дабы поддержать стабильные темпы развития своей деятельности.

Став первым в истории Североамериканского автосалона китайским производителем, продемонстрировавшим свою продукцию на основной площадке выставки в 2017 году, GAC Motor планирует вернуться на NAIAS в 2018-м и представить потрясающую линейку моделей, включая GM8, GA8, GS8 и новый седан GA4, а также уникальный концепт-кар.

О компании GAC Motor

Основанная в 2008 году в качестве дочернего предприятия GAC Group, компания Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) разрабатывает и производит автомобили, двигатели, компоненты и автоаксессуары премиального качества. В 2016 году компания продемонстрировала темпы годового роста на уровне 96% - самый высокий показатель среди всех китайских брендов в упомянутом периоде. По данным отчёта о результатах исследования качества продукции 2017 China Initial Quality StudySM (IQS) GAC Motor пятый год подряд занимает высочайшее место среди китайских брендов. Компания планирует в 2017 году выйти на уровень производства 500 000 автомобилей в год, а к 2020 году достичь показателя в 1 000 000 авто в год.

