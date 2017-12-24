Воскресенье 24 декабря 2017 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Новости компаний» Сингапурское ведомство по охране прав интеллектуальной собственности предоставит Merck патент на технологию CRISPR

Сингапурское ведомство по охране прав интеллектуальной собственности предоставит Merck патент на технологию CRISPR

Суббота, 23 Декабря 2017 12:49
Сингапурское ведомство по охране прав интеллектуальной собственности предоставит Merck патент на технологию CRISPR Фото из открытых источников

ДАРМШТАДТ (DARMSTADT), Германия, 19 декабря 2017 г. /PRNewswire/ -- Передовая научно-технологическая компания Merck сегодня сообщила, что сингапурское Ведомство по охране прав интеллектуальной собственности предоставило «Решение о соответствии условиям для выдачи патента» в отношении поданной Merck патентной заявки на разработанную ею технологию CRISPR, применяемую для геномной интеграции в эукариотические клетки.

 

Фото - http://mma.prnewswire.com/media/620848/Merck.jpg

 

«Решение сингапурского ведомства о выдаче патента на интеграционную технологию CRISPR от Merck предоставляет дополнительную защиту нашей интеллектуальной собственности, - отметил Удит Батра (Udit Batra), член исполнительного совета и главный исполнительный директор Merck по вопросам медико-биологических наук. -  Мы с нетерпением ждём одобрения аналогичных патентных заявок в нескольких других странах на фоне нашего сотрудничества с глобальным научным сообществом в поиске новых методов лечения сложных заболеваний».

 

Merck уже приступила к лицензированию этих патентов для их применения в разнообразных сферах, включая базовые научные исследования, сельскохозяйственные биотехнологии и медицину.

 

Предстоящий базовый сингапурский патент под названием «ГЕНОМНАЯ МОДИФИКАЦИЯ И РЕГУЛЯЦИЯ НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИИ CRISPR» охватывает процессы хромосомной интеграции или разрезания хромосомной последовательности эукариотических клеток (например, млекопитающих и растений) с последующим включением в них внешней или донорской последовательности ДНК с использованием CRISPR. Благодаря этому методу, учёные могут заменять связанную с заболеванием мутацию полезной или функциональной последовательностью, что чрезвычайно важно для создания моделей болезни и генной терапии. Кроме того, научные специалисты могут использовать данный метод для включения трансгенов, маркирующих эндогенный белок, для визуального отслеживания в клетках.

 

Технология геномного редактирования CRISPR, позволяющая осуществлять точное модифицирование хромосом живых клеток, способствует разработке методов лечения некоторых из самых сложных на сегодняшний день медицинских состояний. Сфера применения CRISPR весьма обширна - от идентификации генов, связанных с раком и редкими заболеваниями, до обращения процессов мутации, приводящих к слепоте.

 

После официальной выдачи сингапурский патент расширит сферу защиты прав интеллектуальной собственности на технологию интеграции CRISPR в Северной Америке, что позволит дополнительно оптимизировать патентный портфель Merck. Компания Merck подала патентные заявки на метод CRISPR в США, Бразилии, Китае, Индии, Израиле, Японии и Южной Корее. В июне 2017 года разработчик получил свой первый патент на CRISPR от австралийского патентного ведомства. За ним последовало одобрение аналогичных патентных заявок европейскими и канадскими органами патентного управления.

 

Компания Merck с 12-летней историей первой предложила специальные биомолекулы для геномного редактирования (РНК-направляемые интроны группы II TargeTron™ и цинк-пальцевые нуклеазы CompoZr™), поспособствовав тем самым внедрению этих технологий исследователями по всему миру. Merck также стала первым производителем упорядоченных библиотек CRISPR, охватывающим весь человеческий геном, тем самым ускорив поиск лечения для заболеваний и предоставив учёным возможность глубже изучить коренные причины их возникновения.

 

Merck осознаёт потенциальные преимущества надлежащего проведения исследований с геномным редактированием, демонстрирующих поистине революционные медицинские перспективы. Поэтому компания поддерживает осуществление исследований с использованием методом геномного редактирования при условии тщательного соблюдения всех этических и правовых норм. Компания учредила Консультативную комиссию по вопросам биоэтики, предоставляющую рекомендации и директивные указания относительно исследований, в которых компания принимает участие, в том числе и с применением методов геномного редактирования.

 

Все пресс-релизы Merck рассылаются по электронной почте непосредственно при публикации на веб-сайте компании. Чтобы зарегистрироваться онлайн, изменить сделанный ранее выбор или отказаться от данного сервиса перейдите по ссылке www.merckgroup.com/subscribe

 

О компании Merck

Merck является ведущей научно-технологической компанией в сфере здравоохранения, медико-биологических разработок и высокопроизводительных материалов. Штат из 50 000 сотрудников трудится над созданием технологий, повышающих качество жизни, - от биофармацевтических препаратов для лечения рака или множественного склерода, современных систем научных исследований и производства до жидких кристаллов для смартфонов и ЖК-телевизоров. В 2016 году объем продаж Merck в 66 странах мира составил 15 млрд. евро.

 

Компания, основанная в 1668 году, является старейшим фармакохимическим предприятием мира. Семья основателей компании остаётся мажоритарным акционером официально зарегистрированного на бирже предприятия. Компании Merck (Дармштадт, Германия) принадлежат глобальные права на название и торговую марку «Merck». Единственным исключением являются Канада и США, где предприятие осуществляет свою деятельность под названиями EMD Serono, EMD Millipore и EMD Performance Materials.

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Карен Тиано (Karen Tiano), +49 6151 72 44461

 

Яндекс.Дзен

Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

Главное за сутки
Американский дипломат: США оказались в изоляции после решения по Иерусалиму Американский дипломат: США оказались в изоляции после решения по Иерусалиму США оказались изолированными в вопросах по Ближнему Востоку после неудачного "мирного процесса" в отношении Израиля и Палестины. Такое мнение высказал американский дипломат и бывший посол США в Саудовской Аравии Час…
Косачев: Решение США поставлять оружие Киеву - шаг в сторону войны Косачев: Решение США поставлять оружие Киеву - шаг в сторону войны Решение США о поставках оружия Украине имеет неприкрытый политический подтекст и является шагом в сторону войны, уверен председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. "Ложная (точнее, извращенная) интерпретация…
Геннадий Зюганов возглавит предвыборный штаб Грудинина Геннадий Зюганов возглавит предвыборный штаб Грудинина Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что возглавит предвыборный штаб народно-патриотических сил, который выдвинул директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина в президенты. «Я утвержден вчера руководителем высшего совета народно-патриотических сил и…

Читайте также
Российские пенсионеры получат доплату к пенсиям Российские пенсионеры получат доплату к пенсиям В правительстве выделили 7 миллиардов рублей на доплаты к пенсии в 13 регионах Российской Федерации. Доплаты получат 424 тысячи человек, их размер составит от 2,3 до 8,4 тысячи рублей. Больше…
Ученые: Люди в возрасте 100 лет чувствуют себя психологически лучше, чем в молодости Ученые: Люди в возрасте 100 лет чувствуют себя психологически лучше, чем в молодости Психологи, изучающие группу итальянцев в возрасте от 90 до 101 лет, обнаружили, что у них есть определенные психологические черты. К ним относятся упрямство, властность и потребность в чувстве контроля. Это…
Врачебная ошибка: как доказать и что делать? Рассказывает адвокат Тамерлан Барзиев Врачебная ошибка: как доказать и что делать? Рассказывает адвокат Тамерлан Барзиев Ошибки и недочеты в своей работе допускают люди самых разных профессий, но ошибка врача – особый случай. Ведь от медицинских специалистов зависят здоровье, а иногда и жизнь человека. Поэтому отношение…
Правительство России разработало стратегию повышения финансовой грамотности Правительство России разработало стратегию повышения финансовой грамотности 15 декабря в РЭУ им. Г.В. Плеханова открыл свои двери для всероссийского семинара «Повышение финансовой грамотности обучающихся». Для участия в семинаре со всех регионов страны в Москву съехались представители органов…
Фото
Уникальный и удивительный храм Дракона в Таиланде Уникальный и удивительный храм Дракона в Таиланде

В районе Самфран (Samphran) в Таиланде находится один из самых уникальных буддийских храмов, которые...

Видео

 

Пение замерзающих озёр! С РЕАЛЬНЫМ ЗВУКОМ! (сделайте звук погромче)

Опрос

В Совфеде предложили спортсменам нести на Олимпиаде флаги регионов. Поддерживаете?

 

Анекдот дня

- Вот хочу завтра с Моней на показ мод сходить. Таки пусть подумает за новое платье для меня.

- Ой, Софочка! Это ты там подумаешь за новое платье, а он таки подумает за новую жену!

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Успешный бизнес с Сергеем Косенко: Секрет успеха и подсказки для новичков Успешный бизнес с Сергеем Косенко: Секрет успеха и подсказки для новичков
Если ты молодой — это не значит, что ты не можешь быть успешным! Все больше молодых людей, как мужчин, так и женщин, доказывают, что стать успешным бизнесменом можно уже к тридцати годам. Таким же предпринимателем и является тридцатилетний Сергей Косенко, который создал собственную компанию еще…
Как работают брачные агентства в России и за рубежом? Денис Шилкин Как работают брачные агентства в России и за рубежом? Денис Шилкин
Для многих людей нашего многомиллионного мира задача найти свою половинку и создать полноценную семью остается не посильной. Печальная статистика показывает, что в России количество одинокий людей превышает 40%, а в Москве этот показатель еще выше и достигает 50%. Причин этому может быть множество. Но не…
Бизнес и производство
«Пакмил»: прием вторсырья, производство картонной упаковки и изделий из пластика «Пакмил»: прием вторсырья, производство картонной упаковки и изделий из пластика
Некоторые виды отходов – прежде всего бумага и пластик – пригодны к повторной переработке, что позволяет не только сохранить природные ресурсы и предупредить загрязнение окружающей среды бытовым и промышленным мусором, но и снизить затраты на производство различной продукции. Наша компания занимается сбором и утилизацией макулатуры,…
Цены на металлические изделия и крепеж вырастут к концу года Цены на металлические изделия и крепеж вырастут к концу года
Ситуация, сложившаяся в конце лета – начале осени на мировых металлургическом и финансовом рынках, по мнению экспертов, неизменно повлечет удорожание всех видов металлопроката и продукции из него – метизов, крепежей и т.д. Возможно, подорожают пружины сжатия и растяжения, ведь для их производства также используется металлопрокат…
Истории успеха
Юзефович Игорь Сергеевич Юзефович Игорь Сергеевич
Игорь Сергеевич Юзефович (род. 12 марта 1968 года, с. Старые Шальвиры, Молдавская ССР, СССР) – российский спортивный и общественный деятель, бизнесмен, специализирующийся на инфраструктурных проектах в сфере телекоммуникаций и недвижимости. Со-основатель и владелец компании «Экспател». Вице-президент Европейского союза тхэквондо (ETU). Кандидат медицинских наук. Биография В…
Рассудов Александр Николаевич Рассудов Александр Николаевич
Дата рождения - 28.07.1974 г. в Санкт-Петербурге (на то время - Ленинград). Будущий депутат родился в простой рабочей семье. Коренной житель Петербурга. Мать трудилась почти всю жизнь обыкновенным библиотекарем, а отец был инженером. Прабабушка Александра Николаевича была ученным и даже в свое время получила степень…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.