Сингапурское ведомство по охране прав интеллектуальной собственности предоставит Merck патент на технологию CRISPR

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ДАРМШТАДТ (DARMSTADT), Германия, 19 декабря 2017 г. /PRNewswire/ -- Передовая научно-технологическая компания Merck сегодня сообщила, что сингапурское Ведомство по охране прав интеллектуальной собственности предоставило «Решение о соответствии условиям для выдачи патента» в отношении поданной Merck патентной заявки на разработанную ею технологию CRISPR, применяемую для геномной интеграции в эукариотические клетки.

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«Решение сингапурского ведомства о выдаче патента на интеграционную технологию CRISPR от Merck предоставляет дополнительную защиту нашей интеллектуальной собственности, - отметил Удит Батра (Udit Batra), член исполнительного совета и главный исполнительный директор Merck по вопросам медико-биологических наук. - Мы с нетерпением ждём одобрения аналогичных патентных заявок в нескольких других странах на фоне нашего сотрудничества с глобальным научным сообществом в поиске новых методов лечения сложных заболеваний».

Merck уже приступила к лицензированию этих патентов для их применения в разнообразных сферах, включая базовые научные исследования, сельскохозяйственные биотехнологии и медицину.

Предстоящий базовый сингапурский патент под названием «ГЕНОМНАЯ МОДИФИКАЦИЯ И РЕГУЛЯЦИЯ НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИИ CRISPR» охватывает процессы хромосомной интеграции или разрезания хромосомной последовательности эукариотических клеток (например, млекопитающих и растений) с последующим включением в них внешней или донорской последовательности ДНК с использованием CRISPR. Благодаря этому методу, учёные могут заменять связанную с заболеванием мутацию полезной или функциональной последовательностью, что чрезвычайно важно для создания моделей болезни и генной терапии. Кроме того, научные специалисты могут использовать данный метод для включения трансгенов, маркирующих эндогенный белок, для визуального отслеживания в клетках.

Технология геномного редактирования CRISPR, позволяющая осуществлять точное модифицирование хромосом живых клеток, способствует разработке методов лечения некоторых из самых сложных на сегодняшний день медицинских состояний. Сфера применения CRISPR весьма обширна - от идентификации генов, связанных с раком и редкими заболеваниями, до обращения процессов мутации, приводящих к слепоте.

После официальной выдачи сингапурский патент расширит сферу защиты прав интеллектуальной собственности на технологию интеграции CRISPR в Северной Америке, что позволит дополнительно оптимизировать патентный портфель Merck. Компания Merck подала патентные заявки на метод CRISPR в США, Бразилии, Китае, Индии, Израиле, Японии и Южной Корее. В июне 2017 года разработчик получил свой первый патент на CRISPR от австралийского патентного ведомства. За ним последовало одобрение аналогичных патентных заявок европейскими и канадскими органами патентного управления.

Компания Merck с 12-летней историей первой предложила специальные биомолекулы для геномного редактирования (РНК-направляемые интроны группы II TargeTron™ и цинк-пальцевые нуклеазы CompoZr™), поспособствовав тем самым внедрению этих технологий исследователями по всему миру. Merck также стала первым производителем упорядоченных библиотек CRISPR, охватывающим весь человеческий геном, тем самым ускорив поиск лечения для заболеваний и предоставив учёным возможность глубже изучить коренные причины их возникновения.

Merck осознаёт потенциальные преимущества надлежащего проведения исследований с геномным редактированием, демонстрирующих поистине революционные медицинские перспективы. Поэтому компания поддерживает осуществление исследований с использованием методом геномного редактирования при условии тщательного соблюдения всех этических и правовых норм. Компания учредила Консультативную комиссию по вопросам биоэтики, предоставляющую рекомендации и директивные указания относительно исследований, в которых компания принимает участие, в том числе и с применением методов геномного редактирования.

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О компании Merck

Merck является ведущей научно-технологической компанией в сфере здравоохранения, медико-биологических разработок и высокопроизводительных материалов. Штат из 50 000 сотрудников трудится над созданием технологий, повышающих качество жизни, - от биофармацевтических препаратов для лечения рака или множественного склерода, современных систем научных исследований и производства до жидких кристаллов для смартфонов и ЖК-телевизоров. В 2016 году объем продаж Merck в 66 странах мира составил 15 млрд. евро.

Компания, основанная в 1668 году, является старейшим фармакохимическим предприятием мира. Семья основателей компании остаётся мажоритарным акционером официально зарегистрированного на бирже предприятия. Компании Merck (Дармштадт, Германия) принадлежат глобальные права на название и торговую марку «Merck». Единственным исключением являются Канада и США, где предприятие осуществляет свою деятельность под названиями EMD Serono, EMD Millipore и EMD Performance Materials.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Карен Тиано (Karen Tiano), +49 6151 72 44461