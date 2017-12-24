МетЛайф: с уверенностью смотрим в будущее

Задумались о хорошей страховке для всей семьи? Страховая компания МетЛайф готова предложить выгодные и разнообразные программы, предназначенные для детей и взрослых. У страховщика есть специальные предложения для защиты от несчастных случаев, пакеты накопительного страхования, а также пенсионные, детские и другие программы.
Интерфейс сайта страховой компании удобен и позволяет быстро найти интересующую информацию. Заявить о страховом событии на сумму до 10 тысяч рублей предлагается прямо онлайн, здесь же можно произвести оплату взноса, скачать формы бланков заявлений, внести изменения в полис. Такие возможности существенно упрощают взаимодействие страхователей со страховщиком.
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- Ой, Софочка! Это ты там подумаешь за новое платье, а он таки подумает за новую жену!
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