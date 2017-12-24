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МетЛайф: с уверенностью смотрим в будущее

Суббота, 23 Декабря 2017 12:45
МетЛайф: с уверенностью смотрим в будущее Фото из открытых источников

Задумались о хорошей страховке для всей семьи? Страховая компания МетЛайф готова предложить выгодные и разнообразные программы, предназначенные для детей и взрослых. У страховщика есть специальные предложения для защиты от несчастных случаев, пакеты накопительного страхования, а также пенсионные, детские и другие программы.


Интерфейс сайта страховой компании удобен и позволяет быстро найти интересующую информацию. Заявить о страховом событии на сумму до 10 тысяч рублей предлагается прямо онлайн, здесь же можно произвести оплату взноса, скачать формы бланков заявлений, внести изменения в полис. Такие возможности существенно упрощают взаимодействие страхователей со страховщиком.

 

Для удобства выбора программа все они поделены на несколько категорий.

 

  • Страхование жизни. Программы «Престиж+», «Защита жизни+», «Жизнь+» представляют собой удобный страховой инструмент для поддержания достойного уровня жизни близких застрахованного лица при его уходе из жизни.
  • Пенсионное страхование. Такая программа рассчитана на тех, кому не безразлично свое будущее: работающих мужчин и женщин, не собирающихся отказываться от привычного образа жизни после выхода на пенсию. Страховая компания МетЛайф предлагает своим клиентам самостоятельно определить сумму, в которой они нуждаются в качестве ежемесячной выплаты, что позволит установить достаточный для ее накопления размер взносов.
  • Страхование от рисков. «Спутник жизни» и «Бонус 5» — программы, призванные защитить от последствий несчастных случаев. Первая из них предусматривает компенсацию затрат, понесенных на лечение и восстановление застрахованного лица после болезни или несчастного случая, вторая — выплаты при потере трудоспособности и при уходе из жизни.
  • Накопительное страхование. «Гарантия+» и «Престиж+» — эти две программы предусматривают выплату сделанных накоплений и начисленного на них инвестиционного дохода после окончания действия договора. Если же застрахованное лицо уходит из жизни, выплату получает выгодоприобретатель.
  • Страхование для женщин. Для представительниц прекрасного пола страховщик разработал программы «Гармония» и «Материнство».
  • Страхование для детей. Детям компания предлагает полисы «Спутник детства» и «Юниор+». Первый из них предполагает не только денежные выплаты, но и возможность организации консультаций и лечения в лучших клиниках мира.

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Новости компаний  

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