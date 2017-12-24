Российские благотворители борются за жизнь умирающего младенца

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Борьба за спасение жизни годовалого Тимофея Курапова из Барнаула достигла своего апогея. Благотворительный фонд БФР (www.fondrossii.ru) совместно с родителями Тимофея и другими фондами сумели собрать уже более 11,5 млн рублей из необходимых 15 млн рублей на лечение малыша в израильской онкологической клинике Дана Тель-Авивского медицинского центра Сураский.

Тимофей, здоровье которого находится в тяжелейшем состоянии из-за нейробластомы в третьей стадии, активно борется за свою жизнь и мечтает встретить Новый Год в окружении своей любящей семьи, как и любой ребёнок на планете. Увы, шансы, что Тимофей справится с тяжелейшим онкологическим недугом ничтожны без надлежащей терапии лучших в мире врачей.

Помощь Тимофею можно осуществить следующими способами:

1. Номер карты Сбербанка: 5469400040297660

2. На личной странице Тимофея (VISA, MASTER CARD, Сбербанк и другие платёжные системы), где также можно ознакомится со всей документацией и финансовой статистикой сборов

https://fondrossii.ru/need-help/малыш-тимоша-в-борьбе-с-раком/208

3. Реквизиты Сбербанк:

Благотворительный фонд помощи нуждающимся "БФР"

ИНН: 7723212994

КПП: 772601001

ОГРН: 1147799014241

Расчетный счет: 40703810838000005794

Корреспондентский счет: 30101810400000000225

БИК: 044525225

В причине платежа необходимо указать: для Тимофея Курапова. Без НДС.

4. Прислать смс-пожертвование на номер 3434:

бфр 100 Тима

где вместо суммы "100"сумму Вы можете поставить свою

ВНИМАНИЕ! После отправки необходимо подтвердить перевод. Инструкция придёт по смс, после отправки сообщения.

Согласно диагнозу израильских медиков, нейробластома Тимофея требует серьёзного лечения, включающего био- и химиотерапию, удаление почки, надпочечника и лона опухоли, а также пересадку костного мозга. Израильские онкохирурги дают благоприятный прогноз на хирургическое вмешательство и реабилитацию, однако полный курс лечения стоит заоблачную для семьи Кураповых сумму – порядка 15 млн рублей. Благодаря благотворительному «Фонду России», другим фондам, а также неравнодушным людям со всех уголков нашей страны уже удалось собрать на лечение значительные средства –11,4 млн рублей. От того, насколько быстро получится собрать недостающие 3,6 млн, зависит, сможет ли маленький человек отстоять своё право на жизнь.

Благотворительный «Фонд России» уже долгое время помогает осуществлять сбор средств для детей, страдающих тяжелейшими заболеваниями. Большинству малышей, за жизнь которых боролся фонд, удалось помочь. Всё это оказалось осуществимо благодаря бескорыстной помощи десятков тысяч неравнодушных людей со всех уголков планеты.

Просим вас не остаться равнодушными и присоединиться к этому движению добра и спасения детских жизней!