Четверг 27 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Политика» В рамках «прямой линии» глава ЯНАО ответил на вопросы населения
﻿

В рамках «прямой линии» глава ЯНАО ответил на вопросы населения

Четверг, 27 Декабря 2018 09:03
В рамках «прямой линии» глава ЯНАО ответил на вопросы населения Фото из открытых источников

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 23 декабря провел «прямую линию» с населением автономного округа. При этом использовался новый формат — граждане отправляли обращения, в том числе, через соцсети, а трансляции велись не только в телевизионном и радиоформате, но и через Instagram (20000 просмотров) и «ВКонтакте» (90000).

 

Всего жители ЯНАО направили Дмитрию Артюхову 1700 вопросов. Большая часть эфира была представлена видеороликами с вопросами от граждан. Такую информацию передает ИА REGNUM.

 

По словам политолога Андрея Ткаченко, в работе Дмитрия Артюхова просматривается федеральный тренд на «новую искренность». Губернатор активно ведет свои аккаунты в соцсетях и отмечает, что не избегает негативных откликов, ведь, тем самым, можно узнать о волнующей население проблеме. 

 

В рамках «прямой линии» Дмитрий Артюхов убедительно продемонстрировал, что ему известно все, что происходит в округе. К примеру, пробки в Салехарде и проблемы дольщиков в Новом Уренгое. Топ-3 острых проблем ЯНАО, по словам губернатора, это дороги, жилье и здравоохранение.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги Новости вопросы
Интернет и СМИ
Главное за сутки
В РФ создают беспилотный боевой модуль для борьбы с дронами В РФ создают беспилотный боевой модуль для борьбы с дронами В Российской Федерации разрабатывается беспилотный боевой модуль, предназначенный для поражения воздушных целей — модификация артустановки "Самум". Представители Подольского электромеханического завода, на мощностях которого создается новая установка, говорят, что она может…
Ракета «Союз 2.1а» вывела на орбиту российские «Канопусы-В» Ракета «Союз 2.1а» вывела на орбиту российские «Канопусы-В» Российские спутники дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» №5 и №6 выведены на орбиты. Об этом сообщили в Роскосмосе. «Есть отделение космических аппаратов от разгонного блока», — приводит RT слова представителя госкорпорации.…
Какие перемены ждут россиян с января 2019 года? Какие перемены ждут россиян с января 2019 года? С нового года в силу вступает целый ряд законов, которые внесут изменения в жизнь россиян. Подробнее о тех, которые коснутся большинства — в нашей подборке. Изменения пенсионного законодательства Важнейшим из…
Читайте также
Почему россияне должны гордиться Путиным после большой пресс-конференции? Почему россияне должны гордиться Путиным после большой пресс-конференции? Вот и закончилась четырнадцатая пресс-конференция президента России с журналистами. В очередной раз Путин подтвердил, что среди современной российской власти нет ораторов круче, чем он. За почти, что четыре час он…
"Черные дни" настали у наших ближайших соседей "Черные дни" настали у наших ближайших соседей Вот, собственно, и приплыли к тому, что каждый получает по заслугам и ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным. Причём это ещё – лиха беда начало. Дальше ситуация не улучшится,…
"Я его не знаю": Очередной твит Трампа вызвал громкий скандал "Я его не знаю": Очередной твит Трампа вызвал громкий скандал Как известно, большая часть мыслей, которые посещают голову лидера США Дональда Трампа, первоначально, оседают в социальных сетях. Видимо, Twitter американский президент считает своим личным дневником и записывает туда все, что…
Тема дня
Страшный враг, который незаметно уничтожает население Британии Страшный враг, который незаметно уничтожает население Британии

Очень часто мы слышим о том, как в европейских странах все живут прекрасно и счастливо. У всех хвата...

Фото
Солончак Уюни - место, где небо сливается с землей Солончак Уюни - место, где небо сливается с землей

Солончак Уюни (Salar de Uyuni) является высохшим соленым озером расположенным на юго-западе Боливии,...

Опрос

Где Вы планируете отмечать Новый год?

 

Анекдот дня

Дедушкам и бабушкам, которые плохо вели себя в этом году, Дед Мороз подарит внуков на все зимние каникулы.

Еще »
Mediametrics
Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Генетики назвали необычную связь между иудейством и цитрусами Генетики назвали необычную связь между иудейством и цитрусами
Китайские ученые «научились» превращать медь в золото Китайские ученые «научились» превращать медь в золото
Почему россияне должны гордиться Путиным после большой пресс-конференции? Почему россияне должны гордиться Путиным после большой пресс-конференции?
"Черные дни" настали у наших ближайших соседей "Черные дни" настали у наших ближайших соседей
"Я его не знаю": Очередной твит Трампа вызвал громкий скандал "Я его не знаю": Очередной твит Трампа вызвал громкий скандал
Последние комментарии
 

Мы в одноклассниках
 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.