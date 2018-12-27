В рамках «прямой линии» глава ЯНАО ответил на вопросы населения

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 23 декабря провел «прямую линию» с населением автономного округа. При этом использовался новый формат — граждане отправляли обращения, в том числе, через соцсети, а трансляции велись не только в телевизионном и радиоформате, но и через Instagram (20000 просмотров) и «ВКонтакте» (90000).

Всего жители ЯНАО направили Дмитрию Артюхову 1700 вопросов. Большая часть эфира была представлена видеороликами с вопросами от граждан. Такую информацию передает ИА REGNUM.

По словам политолога Андрея Ткаченко, в работе Дмитрия Артюхова просматривается федеральный тренд на «новую искренность». Губернатор активно ведет свои аккаунты в соцсетях и отмечает, что не избегает негативных откликов, ведь, тем самым, можно узнать о волнующей население проблеме.

В рамках «прямой линии» Дмитрий Артюхов убедительно продемонстрировал, что ему известно все, что происходит в округе. К примеру, пробки в Салехарде и проблемы дольщиков в Новом Уренгое. Топ-3 острых проблем ЯНАО, по словам губернатора, это дороги, жилье и здравоохранение.