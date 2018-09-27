На какие средства чета Черкесовых содержит «Росбалт»

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Независимость СМИ дорогого стоит, и многие гонятся за непредвзятым контентом, чтобы формировать собственное мнение. До некоторых пор таким ресурсом считался «Росбалт», однако по факту оказался очередным транслятором политических пристрастий своего руководства, пишет издание rusplt.ru.

Заправляет изданием супруга экс-главы управления Федеральной службы безопасности по Санкт-Петербургу и Ленобласти Наталья Черкесова. Ее муж, работая в государственном ведомстве, не отличался в плане политических взглядов. Никто о них не знал до тех пор, пока Черкесов не погряз в коррупционном скандале, в результате которого и потерял свою должность. После громкого увольнения вдруг с удивлением выяснилось, что он является приверженцем взглядов российской оппозиции зачастую криминального толка.

Этот факт можно было бы назвать совпадением, если бы не одно «но». «Росбалт» совершенно изменил редакционную политику именно после увольнения Черкесова. Неожиданно в больших объемах издание начало выдавать материалы с резкой критикой в адрес внутренней и внешней политики России.

Во многих статьях «Росбалта» начинает фигурировать «МБХ-Медиа», принадлежащее беглому олигарху Михаилу Ходорковскому. Ранее по решению суда этот ресурс был заблокирован Роскомнадзором за многочисленные призывы к массовым беспорядкам. Ссылаясь на материалы «МБХ-Медиа», используя для этого активные ссылки, «Росбалт» нарушает российское законодательство.

Очевидно, что подобный пиар первоисточника говорит о тесном сотрудничестве структур Ходорковского и «Росбалта». Однако издание не чурается сотрудничать и с другими представителями внесистемной оппозиции. Конечно, все это не бесплатно, и журналистов издания балуют премиями организации, признанные в РФ иностранными агентами, такие как фонд «Либеральная миссия» или Московский центр Карнеги.

Сам по себе контент «Росбалта» по большей части представляет собой информационный мусор, не соответствующий действительности, в результате чего на издание постоянно подают иски о защите чести и достоинства. Несмотря на постоянные поражения в суде, журналисты медиа продолжают клепать лживые материалы. С таким количеством судебных исков другое издание давно бы уже разорилось, но только не «Росбалт», у которого, видимо, есть спонсор.Информация об учредителях «Росбалта» остается скрытой о посторонних глаз. Известно лишь, что один из них — это оффшорная компания «Рейсон», зарегистрированная на Виргинских островах. Кто ей владеет, неизвестно, такой информации в открытом доступе найти не удалось.

Видимо, пока у Черкесова была возможность воровать на госслужбе казенные деньги, его все устраивало. Однако как только его со скандалом выдворили с насиженного места, он нашел способ «отомстить» своему начальству. Одновременно подобная деятельность позволяет хорошо заработать, ведь заказчики платят большие деньги, а на репутацию издания можно и закрыть глаза.