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Сенатор Кавджарадзе: Происходит политически опасное явление - разрыв единого экономического пространства России

Вторник, 29 Мая 2018 10:54
Сенатор Кавджарадзе: Происходит политически опасное явление - разрыв единого экономического пространства России Фото из открытых источников

Обозначилась высокая социальная и экономическая чувствительность общества к неоправданным потерям от подавления конкуренции. С одной стороны, здесь миллионы потребителей неконкурентоспособных продуктов и услуг, а с другой, - сотни тысяч потерявших надежду малых и средних предпринимателей, неправомерно выдавленных с рынка.

 

Об этом завил сенатор Кавджарадзе.

 

По словам законодателя, пришло осознание того, что проблема носит политический характер, в том смысле, что целые институты политической власти сознательно идут на искажение существа и даже формы федеральных законов свободной конкуренции. Происходит политически опасное явление - разрыв единого экономического пространства России. Регулярное нарушение правил свободного (и даже регулируемого рынка) вписывается в стратегию и тактику политической борьбы за власть, за кормушки на уровне многих регионов и муниципалитетов.

 

Выявление причин этих неудач не представляет особой трудности, но довольно неожиданной оказалась неспособность властей решать эту проблему, особенно на региональном и местном уровнях. Причин было много: но главная - недооценка системного характера этой задачи, несущей в себе старые традиции правовой, хозяйственной и политической культуры российского общества, недореформированность его рыночных институтов. Попытки административно, сверху, по отраслевому признаку решать эту проблему отдельно в каждом секторе экономики, каждом регионе оказались несостоятельными. 

 

И не удивительно. По данным Росстата, сегодня на местных рынках работает более 300 тысяч организаций с государственным или муниципальным участием. Практически все предприятия, входят в категорию планово-убыточных. Кроме того, министр финансов сообщил, что в 2017г. более 96% закупок госкомпаний прошло на неконкурентной основе. При этом общий объем договоров составил 16,5 трлн руб., что сопоставимо с бюджетом РФ. 

 

И с этим срочно надо что-то делать. Сегодня внутренние и внешние обстоятельства не оставляют нам времени на размышление, заявил сенатор Кавджарадзе.

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Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги Новости Политика
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