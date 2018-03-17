Наталья Подольская обещает поужинать с автором лучшего селфи с выборов

Фото из открытых источников

Необычный конкурс организовала для россиян участница «Фабрики звезд» Наталья Подольская. Певица рассказала, что готова пойти на ужин с человеком, которому удастся сделать самое лучшее селфи с выборов и выложить его в социальные сети. Под фотографией предлагается написать о том, почему важно участвовать в выборах. Об этом сообщает портал Nation News.

К участию в конкурсе допускаются россияне, которые 18-го марта придут на выборы, а после голосования сделают селфи на избирательном участке и выложат фото в Instagram. Будут приняты только те фотографии, где будет отмечена Наталья Подольская и добавлен хэштег #СтранаВыбирает. По словам артистки, имя счастливчика она назовет 19-го марта в 0:00.

Следует отметить, что Наталья Подольская пригласит победителя в один из своих любимых московских ресторанов. Что это будет за ресторан, пока держится в секрете.