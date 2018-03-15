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В ближайшее воскресенье произойдет событие, которое окажет влияние на ближайшие годы развития РФ — президентские выборы. Как сообщает ВЦИОМ, традиционную активность должны продемонстрировать избиратели из республик Северного Кавказа, Башкирии и Татарстана.

Однако, как полагает Андрей Колесник (депутат ГД РФ VI созыва, ветеран военно-морского спецназа), в список следует включить и Крым. Об этом рассказывает ИА «Государственные Вести».

Как подчеркнул эксперт, в 2014-м году Владимир Путин показал всему миру, что Россия своих не бросает. Крымский референдум спас русских на полуострове от геноцида со стороны украинских националистов, а также нейтрализовал вероятность появления в Севастополе полномасштабной базы НАТО. Это также предоставило возможность свободного волеизъявления для населения Крыма.

Люди воспользовались этим, чтобы исполнить свою мечту — вернуться в состав РФ. Крымчане как никто другой дорожат своей принадлежностью к России и велика вероятность того, что их выбор в воскресенье будет единодушен, — выразил уверенность Андрей Колесник.