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В Москве прокомментировали призыв сенаторов США начать переговоры с Россией

Пятница, 09 Марта 2018 11:33
В Москве прокомментировали призыв сенаторов США начать переговоры с Россией Фото из открытых источников

В Совфеде увидели позитивные изменения в отношении США к России. Константин Косачев сообщил, что это происходит после послания российского президента Владимира Путина Федеральному собранию, в котором он рассказал о новых вооружениях.

 

Ранее группа сенаторов-демократов США обратилась к госсекретарю Рексу Тиллерсону с призывом начать с Россией диалог по стратегической стабильности после заявлений Путина, напоминает РИА Новости.

 

"Новость, которая обнадеживает. После многих месяцев и даже лет жесточайшей риторики со стороны американских конгрессменов и сенаторов в адрес России вплоть до требований разорвать отношения появляются признаки "позитивного", а не "негативного" парламентского давления, причем на президента США, а не нашей страны", — написал он в Facebook.

 

Кроме того, Косачев выразил надежду, что после подобного решения последуют адекватные и разумные изменения в политике США в сфере стратегической стабильности и коллективной безопасности, поскольку "угрозы в современном мире для наших стран общие".

 

Путин в послании к Федеральному собранию рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение России. Так, в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей". В послании глава государства также продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат".

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Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги США и Россия последние новости

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