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Известная модель пошла в политику, привлекая избирателей необычными фото‍

Четверг, 25 Января 2018 14:08
Известная модель пошла в политику, привлекая избирателей необычными фото‍ Фото из открытых источников

Колумбийская модель Каролина Флорес Гонсалес, ранее участвовавшая в конкурсе "Мисс мира", решила податься в политику. Ее потенциальные избиратели не особенно-то интересуются политической программой модели, зато обращают внимание на весьма фривольные фото, которые она выкладывает в своем "Инстаграме".

 

Двадцатипятилетняя Каролина Флорес Гонсалес уже успела стать миллионершей, поэтому теперь, чтобы не скучать от роскошной жизни, решила стать политиком.

 

Девушка, как необходимо отметить, преследует вполне серьезные цели — она уверена, что сможет эффективно бороться с коррупцией, а также с нарушениями прав человека. В общем, с явлениями, которые чрезвычайно распространены в Колумбии.

 

"Наши законы неэффективны! На улицах полно жестокости, которой просто не должно быть в двадцать первом веке! Я собираюсь переменить ситуацию", — говорит отважная девушка и публикует очередной снимок в купальнике в "Инстаграме".

 

Что ж, тактика по привлечению общественного внимания, выбранная Каролиной Флорес Гонсалес, действительно весьма эффективна — смотрите сами, ведь модель не осталась незамеченной даже в далеком от нее русскоязычном информационном пространстве.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости модель

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