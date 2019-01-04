Ученые назвали возможную причину синдрома хронической усталости

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Синдром хронической усталости (утомляемости) характеризуется длящейся невозможностью восстановить энергетический тонус даже после качественного отдыха. На сегодня ученые выяснили еще одну возможную причину такого продолжительного состояния подавленной жизненной активности.

Psychoneuroendocrinology («Психонейроэндокринология» - издание научной периодики) сообщает, что причины синдрома хронической утомляемости еще достоверно не изучены, однако часто он проявляется у тех пациентов, которые перенесли вирусные инфекции или простудные заболевания и еще не успели окончательно восстановить тонус после болезни.

В контрольную группу исследований вошли 55 пациентов, страдающих гепатитом С, находящиеся на лечении. Средний возраст обследуемых – 45 лет, большинство лиц из контрольной группы мужского пола. Страдающие гепатитом С были выбраны для исследования не случайно, причиной отбора в фокус-группу послужило то, что этим пациентам ранее был поставлен диагноз «синдром хронической усталости».

Не удалось выявить закономерности между синдромом хронической усталости и терапией гепатита С, при этом СХУ обнаружен у тех обследуемых, чья иммунная система склонна к гиперреакциям. Это дает ученым основания полагать, что у человека может быть врожденная предрасположенность к СХУ.