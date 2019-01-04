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Ученые назвали возможную причину синдрома хронической усталости

Пятница, 04 Января 2019 17:12
Ученые назвали возможную причину синдрома хронической усталости Фото из открытых источников

Синдром хронической усталости (утомляемости) характеризуется длящейся невозможностью восстановить энергетический тонус даже после качественного отдыха. На сегодня ученые выяснили еще одну возможную причину такого продолжительного состояния подавленной жизненной активности.

 

Psychoneuroendocrinology («Психонейроэндокринология» - издание научной периодики) сообщает, что причины синдрома хронической утомляемости еще достоверно не изучены, однако часто он проявляется у тех пациентов, которые перенесли вирусные инфекции или простудные заболевания и еще не успели окончательно восстановить тонус после болезни.

 

В контрольную группу исследований вошли 55 пациентов, страдающих гепатитом С, находящиеся на лечении. Средний возраст обследуемых – 45 лет, большинство лиц из контрольной группы мужского пола. Страдающие гепатитом С были выбраны для исследования не случайно, причиной отбора в фокус-группу послужило то, что этим пациентам ранее был поставлен диагноз «синдром хронической усталости».

 

Не удалось выявить закономерности между синдромом хронической усталости и терапией гепатита С, при этом СХУ обнаружен у тех обследуемых, чья иммунная система склонна к гиперреакциям. Это дает ученым основания полагать, что у человека может быть врожденная предрасположенность к СХУ.

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Иванова Мария Опубликовано в Здоровье   Теги Новости утомляемость
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