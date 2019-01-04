Ученые: Пассивное курение приводит к преждевременной смерти

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Постоянное воздействие вторичного табачного дыма провоцирует изменение электрической активности сердца, способное привести к аритмии и внезапной остановке сердца. Исследование, по итогам которого была выявлена смертельная опасность пассивного курения, провели сотрудники Медицинского центра Калифорнийского университета в Дэвисе (США).

Американские ученые осуществили серию экспериментов с лабораторными грызунами, которых поместили в специальные камеры, имитирующие прокуренные помещения.

Уровень табачного дыма был подобран таким образом, чтобы соответствовать уровню дыма в общественных местах, где обычно присутствуют табакозависимые граждане.

После четырех, восьми и двенадцати недель воздействия (оно осуществлялось по шесть часов пять дней в неделю), состояние животных проверялось при помощи электрокардиограммы и высокоскоростной визуализации.

Как и предполагалось, состояние сердца мышей заметно ухудшилось — изменилась частота сердечных сокращений и появилась склонность к аномальным ритмам. Кроме того, изменился уровень кальция в организме мышей — этот факт тоже способствует появлению аритмии.

"Все указывает на то, что пассивное курение может провоцировать аритмию и все связанные с ней опасные последствия — например, внезапную смерть сердца. Людям, которые часто и подолгу находятся в прокуренных помещениях, следует принять к сведению наши выводы", — отмечают авторы научной работы.