Ученые назвали причину старения кожи и последствия этого

Американские ученые изучили процесс старения кожи и поделились некоторыми важными выводами с читателями издания Immunity. В основе процесса старения — биологический механизм, связанный с превращением дермальных фибробластов в клетки жировой ткани.
"Фибробласты расположены в глубоких слоях кожи и отвечают за образование соединительной ткани, при помощи которой кожный покров справляется, например, с травмами. Некоторые фибробласты трансформируются в жировые клетки, которые придают кожному покрову молодой вид, но этот процесс замедляется по мере старения организма", — рассказывают авторы исследования, сотрудники Калифорнийского медицинского университета в Сан-Диего.
Ученые говорят, что способность образовывать жир, которой обладает кожа, редуцируется с возрастом. Именно здесь и кроется основная причина старения кожи.
"Дермальные фибробласты теряют способность превращаться в жировые клетки. Соответственно, кожа хуже противостоит инфекциям, а также теряет внешнюю свежесть", — говорит Ричард Галло, ведущий автор научной работы.
Галло отмечает, что внешний вид человеческой кожи во многом определяется жировым слоем, который расположен под ней. С возрастом кожного жира становится меньше, и кожа выглядит хуже, а также менее результативно справляется с инфекциями.
Понимание этого биологического процесса, как отмечают эксперты, можно использовать для борьбы с некоторыми опасными кожными заболеваниями.
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