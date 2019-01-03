Учёные назвали 7 неожиданных причин возникновения рака

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Причины развития онкологических заболеваний могут быть самыми разнообразными и неожиданными — заключают ученые, перечислившие некоторые неочевидные причины рака.

Например, мало кто мог предположить, что смертельную опасность может таить в себе безобидная на первый взгляд традиция чаепития. Исследователи из Китая установили, что опасность представляет собой горячий чай, который провоцирует рак пищевода.

Еще одна причина рака — сидячий образ жизни, который в целом характерен для современного человечества. Ученые говорят, что риск рака увеличивается в разы, если уровень вашей физической активности далек от нормального, так что задумайтесь над этим, пока не поздно.

Онкология чаще других поражает высоких людей. С каждыми дополнительными десятью сантиметрами роста риск рака растет на десять процентов. В чем конкретно заключаются корни этого феномена — неизвестно, но он абсолютно реален.

Удивительно, но дым от шашлыка, который так нравится многим людям, оказался еще более канцерогенным, чем, например, дым от сигарет. При этом, дым от шашлыка вреден даже в тех случаях, когда вы взаимодействуете с ним только кожей.

Анапластическая крупноклеточная лимфома может развиваться из-за грудных имплантов. Это, правда, не совсем онкологическое заболевание, но оно, тем не менее, является очень опасным.

Серьезно увеличивает риск рака алкоголь. Ученые подсчитали, что спиртное провоцирует как минимум пять процентов всех онкологических болезней.

Еще одна глобальная проблема — ожирение. Лишний вес, как отмечают специалисты, способствует образованию десятков видов злокачественных опухолей.