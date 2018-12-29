Суббота 29 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Здоровье» Инфаркты и инсульты могут являться симптомами раковой опухоли
﻿

Инфаркты и инсульты могут являться симптомами раковой опухоли

Суббота, 29 Декабря 2018 11:58
Инфаркты и инсульты могут являться симптомами раковой опухоли Фото из открытых источников

Ученые из США в результате исследований пришли к выводу, что инсульты и инфаркты могут быть признаками активности раковых клеток в организме человека.

 

Сердечно-сосудистые нарушения являются причиной широкого уровня смертности населения, при этом масштабы проблемы с каждым годом растут. Распространенность болезней сосудов и сердца связана с нездоровым пищевым поведением, отсутствием регулярной и грамотной физической нагрузки, высоким уровнем стресса и неправильным режимом сна. Кроме того, учеными выяснено, что инсульт и инфаркт может служить предвестником развития раковой опухоли.

 

Исследование фокус-группы, состоящей из более чем полумиллиона людей преклонного возраста, позволило врачам сделать выводы о взаимосвязи недугов. У пациентов, которым диагностировали раковую болезнь, в течении нескольких месяцев возрастает вероятность инсульта или инфаркта. Чаще всего заболеваниям сердечно-сосудистой системы оказываются подвержены те пациенты, которым диагностировали рак в области кишечника или легких.

 

По предположению исследователей, раковая опухоль провоцирует образование сгустков крови еще до той стадии, когда рак подвержен диагностике. Такая закономерность может быть практически применена лечащими врачами кардиологических отделений. Пациентов, у которых обнаружены сгустки крови имеет смысл направлять на сдачу анализов на предмет онкологии.

Яндекс.Дзен

Иванова Мария Опубликовано в Здоровье   Теги Новости рак
Интернет и СМИ
Главное за сутки
Путин подписал закон об отмене платы за национальный роуминг Путин подписал закон об отмене платы за национальный роуминг Президент России Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в статьи 46 и 54 Федерального закона "О связи". Документ, принятый Госдумой 19 декабря и одобренный Советом Федерации 21 декабря, опубликован…
ФСБ достроила заграждение на границе Крыма с Украиной ФСБ достроила заграждение на границе Крыма с Украиной В ФСБ заявили о завершении строительства заграждения на севере Крыма. Возведение инженерных сооружений там объяснили возможным прорывом диверсионно-разведывательных групп. На границе Крыма и Украины завершено строительство заграждения и настройка системы…
The National Interest оценил испытания «Авангарда» The National Interest оценил испытания «Авангарда» Эксперты журнала The National Interest оценили испытания российской ракеты "Авангард". По мнению журналистов, благодаря новой ракете Россия может обогнать США и Китай в гонке гиперзвуковых вооружений. Глава Стратегического командования Соединенных…
Читайте также
Учёные нашли причину преждевременной смерти человека Учёные нашли причину преждевременной смерти человека Американские учёные изучили взаимодействие между внезапной смертностью человека и переживанием потери супруга. Утрата супруга и последующие морально-нравственные страдания могут провоцировать воспалительный процесс в организме, который в свою очередь отражается на…
Врачи в США призвали родителей отказаться от «ожерелий смерти» Врачи в США призвали родителей отказаться от «ожерелий смерти» Популярные у молодых родителей игрушки-грызунки, предназначенные для стимуляции роста зубов у новорожденных, оказались потенциально опасными. Пресс-служба управления по контролю за безопасностью продуктов и лекарств США сообщила, что использование данного приспособления…
Ученым удалось идентифицировать новые гены, связанные со слепотой Ученым удалось идентифицировать новые гены, связанные со слепотой Калифорнийские ученые вычислили ранее неизвестный набор генов, отвечающий за остроту зрения, а также позволяющий исследовать проблему патологий зрения. Выделение и классификация «генов слепоты» имеет высокое практическое значение в работе офтальмологов…
Тема дня
Никарагуанский канал: Россия и Китай могут переделать карту мира Никарагуанский канал: Россия и Китай могут переделать карту мира

Несколько лет назад в мире широко обсуждали грандиозный проект — Никарагуанский канал, он же "Велики...

Фото
Мраморные пещеры - кусочек волшебства в Чили Мраморные пещеры - кусочек волшебства в Чили

Высоко в Андах, между государствами Аргентина и Чили, расположилось одно из самых глубоких ледниковы...

Опрос

Где Вы планируете отмечать Новый год?

 

Анекдот дня

Путин пообещал, что каждого высокопоставленного чиновника в раю будут ждать 72 пенсионера.

Еще »
Infox
Mediametrics
24СМИ

Самые популярные материалы
Китайские ученые «научились» превращать медь в золото Китайские ученые «научились» превращать медь в золото
"Черные дни" настали у наших ближайших соседей "Черные дни" настали у наших ближайших соседей
Учёные: Обнаружен вулкан опаснее Йеллоустоунского Учёные: Обнаружен вулкан опаснее Йеллоустоунского
Для чего на самом деле хотят переписать Конституцию РФ? Для чего на самом деле хотят переписать Конституцию РФ?
"Я его не знаю": Очередной твит Трампа вызвал громкий скандал "Я его не знаю": Очередной твит Трампа вызвал громкий скандал
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.