Инфаркты и инсульты могут являться симптомами раковой опухоли

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Ученые из США в результате исследований пришли к выводу, что инсульты и инфаркты могут быть признаками активности раковых клеток в организме человека.

Сердечно-сосудистые нарушения являются причиной широкого уровня смертности населения, при этом масштабы проблемы с каждым годом растут. Распространенность болезней сосудов и сердца связана с нездоровым пищевым поведением, отсутствием регулярной и грамотной физической нагрузки, высоким уровнем стресса и неправильным режимом сна. Кроме того, учеными выяснено, что инсульт и инфаркт может служить предвестником развития раковой опухоли.

Исследование фокус-группы, состоящей из более чем полумиллиона людей преклонного возраста, позволило врачам сделать выводы о взаимосвязи недугов. У пациентов, которым диагностировали раковую болезнь, в течении нескольких месяцев возрастает вероятность инсульта или инфаркта. Чаще всего заболеваниям сердечно-сосудистой системы оказываются подвержены те пациенты, которым диагностировали рак в области кишечника или легких.

По предположению исследователей, раковая опухоль провоцирует образование сгустков крови еще до той стадии, когда рак подвержен диагностике. Такая закономерность может быть практически применена лечащими врачами кардиологических отделений. Пациентов, у которых обнаружены сгустки крови имеет смысл направлять на сдачу анализов на предмет онкологии.