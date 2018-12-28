Отказ от осмотра всего тела ускоряет диагностику чесотки

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Для диагностики чесотки не обязательно проводить полное исследование тела — говорят ученые, обнаружившие, что упрощенная диагностика, основанная на анализе рук, ступней и голеней, позволяет выявить 90% случаев заболевания на любой стадии, однако производить такую диагностику можно значительно быстрее. Это важно, когда речь идет о необходимости обследования значительного числа людей.

Чесотка — кожная болезнь, провоцируемая клещом Sarcoptes scabiei. Заболевание распространено в странах с тропическим климатом и особенно часто встречается среди бедных слоев населения.

Лабораторного теста для выявления чесотки не существует, поэтому медикам приходится производить полный осмотр тела, чтобы поставить диагноз.

Если врачам необходимо осмотреть большое количество людей, то процедура отнимает очень много сил и времени. Ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины предлагают решить проблему при помощи ускоренной диагностики, в рамках которой достаточно обследовать только некоторые части тела пациента.

"Чесотка чаще всего поражает кисли, голени и стопы, то есть, если проводить диагностику только по этим частям тела, то ее результативность практически не пострадает, зато скорость можно увеличить на целый порядок", — говорит профессор Майкл Маркс, изучивший эффективность новой диагностической процедуры.