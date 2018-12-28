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Названо лучшее средство для лечения ожогов

Пятница, 28 Декабря 2018 10:01
Названо лучшее средство для лечения ожогов Фото из открытых источников

Вещество под названием бетулин, которое можно обнаружить в составе березовой коры, оказалось невероятно эффективным средством от ран и ожогов. Препараты на основе бетулина, как отмечают ученые, продемонстрировали впечатляющую эффективность по итогам клинических испытаний.

 

По данным издания Daily Mail, очередной тест препарата на основе вещества из березовой коры провели шотландские ученые — сотрудники Центра пластической хирургии и ожогов Сент-Эндрюса.

 

"Мы создали гель на основе бетулина и протестировали его на шести десятках пациентов, поступивших к нам с ожоговыми поражениями кожи. Все пациенты получили повреждения кожи в результате травм, спровоцированных высокотемпературным воздействием, и поступили к нам в течение двух дней с момента ожога", — рассказывают ученые.

 

Авторы исследования обрабатывали ожоги пациентов своим инновационным гелем, а также уже существующими на рынке препаратами, а затем сравнили эффективность лечения. Как и предполагалось, новый препарат на основе бетулина показал более высокую результативность.

 

Гель, о котором идет речь, уже поступил в продажу — он производится немецкой фармацевтической корпорацией Birken AG под названием Oleogel-S10. Это, по словам экспертов, одно из самых эффективных противоожоговых средств, созданных человечеством, так что его относительно высокая стоимость выглядит вполне оправданно.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости ожог
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