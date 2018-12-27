Имплантация зубов по технологии all-on-4. Рассказывает Гурген Хачатрян

Не важно, как и когда человек потерял все или часть зубов. Важно, что без них он не может полноценно смеяться, разговаривать и принимать пищу. Восстановление зубного ряда по технологии all-on-4 – это то, что поможет решить проблему выпавших зубов.
Технология all-on-4 разработана для пациентов, утративших все или большую часть зубов. У этой технологии 2 основных преимущества:
• пациент может покинуть клинику с новыми и красивыми зубами в тот же день, когда проводилась операция;
• костная пластика при имплантации зубов по технологии all-on-4 не проводится, имплантаты можно устанавливать даже в ту область, где имеется малый объем костной ткани в боковых участках.
Дело в том, что при длительном отсутствии зубов происходит уменьшение объема костной ткани, и для установки имплантатов необходима дополнительная операция – остеопластика. Все это усложняет процесс установки имплантатов, увеличивает стоимость и время окончательного протезирования. Методика «всё на четырех» позволяет решить все эти проблемы.
Технология all-on-4 подразумевает установку четырех имплантатов на нижней челюсти в ту остаточную костную ткань, которая сохранилась у пациента после удаления зубов, между проходами зубных нервов через подбородочное отверстие, и фиксацию несъемного протеза в день установки имплантатов. На верхней челюсти 4 имплантата распределяются по верхнечелюстным пазухам, благодаря чему не требуется поднимать их, чтобы компенсировать недостаток кости. Через 3-6 месяцев после полной интеграции имплантатов временные протезы меняются на постоянные.
Особенностью методики является установка имплантатов в определенном положении: боковые устанавливаются под углом, имплантаты в переднем отделе – в прямое положение и на определенном расстоянии друг от друга, что позволяет распределить нагрузку более рационально.
Постоянный протез, который устанавливается после временного, имеет жесткую фиксацию к имплантатам, снять его может только специалист для профилактической чистки протеза, которая проводится, как правило, 2 раза в год. В процессе приема пищи передача давления на кость идет через имплантаты, десна при этом не травмируются.
В результате имплантации и протезирования по технологии all-on-4 пациент получает существенное улучшение качества жизни, возможность комфортного приема пищи, внешнее омоложение и все это при сниженной финансовой нагрузке и экономии времени за счет уменьшения количества имплантатов и отсутствия подсадки костной ткани.
Хачатрян Гурген Вачикович, главный врач авторской клиники эстетической стоматологии и косметологии COSMODENT. Врач-стоматолог, имплантолог, хирург, ортопед. Член общества по изучению цвета в стоматологии.
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