Онищенко хочет запретить табак в России к 2020 году

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Министерство здравоохранения Российской Федерации планирует полностью запретить оборот сигарет и табачных изделий после 2050-го года. Соответствующая информация содержится в проекте Концепции осуществления государственной политики по противодействию потреблению табака.

Геннадий Онищенко, первый зампред комитета Государственной думы по образованию и науке, поддерживает предложение Минздрава, и говорит, что лично бы запретил продажу табака уже к 2020 году, однако не обладает соответствующими полномочиями.

Депутат добавил, что политика Минздрава выглядит абсолютно адекватно, а Россия — далеко не единственное государство, которое стремится к полному искоренению курения в отдаленной обозримой перспективе.

"Я бы запретил табак уже к двадцатому году", — цитирует Геннадия Онищенко Федеральное агентство новостей.

Президент России Владимир Путин, как отметил Онищенко, в свое время подписал указ о повышении средней продолжительности жизни российских граждан до восьмидесяти лет к 2030 году. Выполнение этого указа, по словам депутата, вряд ли представляется возможным без четкого следования дорожной карте по борьбе с табакокурением.

Рано или поздно, как отмечают компетентные эксперты, от вдыхания табачного дыма откажется подавляющая часть населения России, а отечественная система здравоохранения в итоге лишится одной из главных проблем.