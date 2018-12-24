Ученые: между мигренью и диабетом обнаружена взаимосвязь

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Парижские ученые провели масштабное диагностическое исследование данных о здоровье женщин, в возрасте от 68 до 93 лет и выявили обратную закономерность, между сахарным диабетом второго типа и неврологической гимекранией, известной как мигрень. Ранее считалось, что существует прямая связь между двумя недугами, однако последние исследователи ее опровергли.

В частности, результаты исследования показали, что женщины, подверженные мигреням на 30% реже страдают от диабета. Если же диабет второго типа все же возникал у пациентки, то приступы мигрени прекращались на долгие годы.

Авторы исследования отметили, что этот факт можно объяснить закономерностью между ростом уровня сахара в крови и головной болью, однако эти данные пока нельзя назвать стопроцентно достоверными.

Продолжения исследования в этом направлении позволит разработать новые по своей эффективности терапевтические методы для борьбы с мигренями. Ранее исследователи связывали головные боли такой природы с гормональным фоном в организме, в частности с резким изменением уровня эстрогена и наступлением менопаузы. Этой же закономерностью объяснялась большая предрасположенность у женщин, чем у мужчин к головным болям.