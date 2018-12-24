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Ученым удалось идентифицировать новые гены, связанные со слепотой

Понедельник, 24 Декабря 2018 18:53
Ученым удалось идентифицировать новые гены, связанные со слепотой Фото из открытых источников

Калифорнийские ученые вычислили ранее неизвестный набор генов, отвечающий за остроту зрения, а также позволяющий исследовать проблему патологий зрения. Выделение и классификация «генов слепоты» имеет высокое практическое значение в работе офтальмологов и вопросе лечения заболеваний глаз.

 

Ранее причины наследственной слепоты у пациентов не поддавались выяснению, так как проблема состояла в неизученной генетической мутации. Благодаря описанному открытию, проверка на наличие указанных генов у пациентов может приблизить медиков к разгадке причин врожденных патологий зрения. 

 

Ещё более ценным является то, что сбор информации о причинах каждого частного случая наследственной слепоты дает врачам шанс на подбор новых методов терапии для каждого пациента в отдельности. Такой прорыв дает шанс предполагать, что в будущем медицина будет способна справляться с врожденными офтальмологическими заболеваниями. 

 

Планируемое лечение предполагает использование стволовых клеток пациента, изъятых надлежащим образом. Генная терапия в настоящий момент находится в разработке, однако опыты, проведенные на животных дают ученым надежду на удачное завершение этой разработки.

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Иванова Мария Опубликовано в Здоровье   Теги Новости зрение
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