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Исследователи нашли взаимосвязь между количеством партнеров и способностью испытывать оргазм

Понедельник, 24 Декабря 2018 17:23
Исследователи нашли взаимосвязь между количеством партнеров и способностью испытывать оргазм Фото из открытых источников

Женщины, имевшие в течение своей активной половой жизни больше 20 партнеров, чаще других испытывают оргазм (77%), а 35% россиянок считают, что количество мужчин положительно повлияло на их способность получать удовольствие от секса. К таким сенсационным выводам в уходящем году пришли исследователи популярной сети по обучению женщин сексуальным техникам «Тренинг-центр «СЕКС.РФ». 

 

По результатам опроса оказалось, что большинство женщин в крупных городах России не могут похвастаться внушительным «списком» партнеров: у 35% участниц исследования было менее 5 сексуальных партнеров, 25% остались в диапазоне от 5 до 10, 20% имели интимные отношения не более чем с 20 мужчинами, а 14% - «перешагнули» рубеж в 20 человек. 

 

При этом большинство из них (60%) регулярно испытывает оргазм: 15% - постоянно, 45% - очень часто. К слову, наибольшая концентрация «высоко оргазмичных» женщин находится среди тех, у кого было больше 20 партнеров (26%) и не менее 10 (14%). Эта взаимосвязь работает и в обратном направлении: больше всего «холодных» дам (35%) оказалось среди имеющих маленький «sex-list» (до 5 партнеров). Кстати, только 19% опрошенных считают, что между оргазмом и количеством партнеров нет прямой зависимости, 24% отрицают влияние этого фактора, а вот большинство россиянок (35%) ответили, что, благодаря опыту с разными партнерами, их способность испытывать оргазм усилилась. 

 

Главными условиями получения оргазма россиянки назвали близость с партнером (30%), остроту ощущений (19%), использование дополнительных стимуляторов (интимной косметики и девайсов) (19%) и собственные сексуальные навыки (2%). Что касается мужских особенностей, то тут, по мнению россиянок, формула оргазма далека от «закона Насти Ивлеевой» - анатомия мужчины влияет на удовольствие только десятой части женщин. Остальные считают значимыми условиями эмоциональный настрой возлюбленного (41%) и его сексуальный опыт (25%). А 6% self-made women оказались сторонницами мнения «мой оргазм только в моих руках». 

 

Еще одним «фактором оргазма» россиянки назвали время, через которое секс с новым партнером начинает приносить удовольствие: 24% могут расслабиться и начать испытывать оргазм только после установления с мужчиной доверительных отношений, 17% требуется 2-3 недели, а 19% -всего лишь пара дней. Но и без сюрпризов не обошлось – исследование показало, что еще 24% россиянок способны испытывать оргазм сразу, не смешивая эмоции и физиологию. 

 

При этом большинство (49%) женщин считает, что с абсолютно незнакомым партнером получить разрядку невозможно: 35% - из-за недостаточной расслабленности, 9% - из-за отсутствия сильных чувств, 5% женщин сложно сразу подстроиться под особенности партнера, 4% - из-за невозможности реализовать фантазии и использовать девайсы. 

 

«Женский оргазм - очень деликатный процесс, который зависит от миллиона разных составляющих — гормонального фона, тонуса вагинальных мышц, дня менструального цикла, психологического настроя, запахов и звуков в спальне, степени доверия партнеру. Поэтому ни один сексолог не даст вам формулу 100%-ого оргазма, но увеличить свои шансы на его получение все-таки можно: следить за тонусом интимных мышц и тренировать «отключение» во время секса, которое блокирует посторонние мысли и позволяет сосредоточиться на процессе", - комментирует сексолог, эксперт Тренинг-центра «СЕКС.РФ» и ведущая тренинга «Пробуждение женского оргазма» Оксана Бачинская. 

 

Исследование проводилось с 7 ноября по 3 декабря 2018 г. в формате анкетирования посетительниц сети «Тренинг-центр «СЕКС.РФ» в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. В опросе приняли участие 650 респонденток – женщин старше 18 лет, ведущих половую жизнь. 

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Волкова Алена Опубликовано в Здоровье   Теги Новости женщины
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