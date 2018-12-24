Ученые создали эффективное лекарство от рака крови

Представители коллаборации Northwestern Medicine продемонстрировали рабочую методику лечения детской лейкемии. Ученым удалось обнаружить биологический механизм, ответственный за трансформацию белых кровяных клеток в злокачественные, и заблокировать его.
Метод, как сообщает издание Genes & Development, был испытан на подверженных раку крови лабораторных грызунах, у которых по итогам тестов остановилось развитие смертельного заболевания.
"Некоторые формы лейкоза спровоцированы мутациями в гене, которые кодирует синтез белка MLL, или гистонметилтрансферазы. Она отвечает за регуляцию активности целого набора генетических последовательностей. Сбои, возникающие из-за мутаций, могут вызывать острую миелоидную лейкемию или лимфоидную лейкемию (смешанная форму заболевания). У пациентов с такими диагнозами примерно в восемьдесят раз меньше лейкоцитов, чем у здоровых людей, и, соответственно, болезнь приводит к смерти в большинстве случаев", — рассказывают американские ученые.
Обнаружив молекулы, провоцирующие распад гистонметилтрансферазы, ученые выявили главный фактор лейкоза. Заблокировав активность молекул при помощи лекарственных средств, авторы методики сумели остановить развитие рака крови.
Новому методу предстоит доказать свою эффективность и безопасность в многочисленных тестах, но уже сейчас ясно, что речь идет о прорыве в лечении некоторых типов лейкоза.
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