Врачи в США призвали родителей отказаться от «ожерелий смерти»

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Популярные у молодых родителей игрушки-грызунки, предназначенные для стимуляции роста зубов у новорожденных, оказались потенциально опасными. Пресс-служба управления по контролю за безопасностью продуктов и лекарств США сообщила, что использование данного приспособления может повлечь за собой такие последствия как травма, или даже удушье.

У детей зубы начинают прорезаться с 4-х месяцев, при этом процесс сопровождается болезненными ощущениями, ребенок начинает грызть все, до чего может дотянуться. Кроме того, дети в этот период становятся крайне беспокойными.

Бусы для жевания – широко распространены, так как их удобно надевать на шею младенцу, чтобы он их не потерял, кроме того, они всегда будут находится в зоне досягаемости детской руки. Из-за несформированного вестибулярного аппарата у новорожденных, их движения плохо скоординированы, хаотичное шевеление ребенка может спровоцировать удушение данной игрушкой.

Кроме описанной опасности, использование такой игрушки может стать причиной распространения инфекций. Для облегчения процесса прорезания зубов, медики рекомендуют дать ребёнку чистое резиновое кольцо или же промассировать малышу десны. Такой способ стимуляции десен признан более безопасным и эффективным.