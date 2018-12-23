Ученые установили причины разной скорости роста ногтей

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Темпы роста ногтей человека на верхних и нижних конечностях – непостоянная величина. Учёные объяснили скорость роста ногтевой пластины на руках и ногах несколькими бытовыми факторами.

Многие могли замечать, что ногти на руках прибавляют в длину намного быстрее, чем на ногах. Самое популярное объяснение этому связано со сниженным кровотоком в нижних конечностях. Кровообращение замедляется, когда мы носим носки и обувь. В сравнении с этим, ногти на руках получают значительно больше кислорода и питательных веществ.

Ещё одна научно-популярная теория связывает темпы роста ногтей со временем года. Зимой, пальцы переохлаждаются, что стимулирует отток крови, который также порождает замедление роста ногтевой пластины.

Кроме того, активно двигая руками в повседневной жизни, нажимая на клавиши и передвигая предметы, мы каждый раз наносим ногтям микроскопические травмы, при этом неизбежный процесс регенерации происходит намного быстрее, чем клеточный обмен в состоянии покоя. Ногти на ногах получают сравнительно немного травм, поэтому регенерационный процесс не задействован в них так активно.

Также темпы роста ногтевой пластины обусловлены возрастом, средой проживания особенностями питания и образа жизни человека.