Учеными из Бельгии создана вакцина для беременных против вируса Зига

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Научные сотрудники изо дня в день трудятся ради того, чтобы сделать жизнь людей как можно более комфортной и безопасной. Не так давно им удалось разработать вакцину против вируса Зига.

Вирус Зига - заболевание чрезвычайно опасное для беременных женщин. Ведь оно является причиной серьезных отклонений в развитии плода. Из-за него размер головы будущего ребенка становится меньше, чем у здорового плода. Кроме того, наблюдаются проблемы с его психологическим здоровьем.

Работу над созданием вакцины проводили исследователи из Бельгии. За основу был взят препарат, защищающий от желтой лихорадки, потому как у этих вирусов один и тот же переносчик – тигровый комар. Однако часть генетической информации изменили, добавив туда коды вируса Зига.

Для того, чтобы проверить новое лекарство был проведен эксперимент на лабораторных крысах, который показал положительные результаты. Развитие плода у инфицированных животных проходило в нормальном режиме и никаких отклонений не замечалось. Кроме того, было отмечено, что новая вакцина устойчива к высоким температурам, что позволит распространить вакцину даже на самых жарких территориях.

Однако на этом исследователи останавливаться не собираются. Они намерены и дальше продолжать изучать болезнь, дабы в будущем полностью погасить вспышки заболевания вируса Зига.