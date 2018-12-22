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Учеными из Бельгии создана вакцина для беременных против вируса Зига

Суббота, 22 Декабря 2018 10:15
Учеными из Бельгии создана вакцина для беременных против вируса Зига Фото из открытых источников

Научные сотрудники изо дня в день трудятся ради того, чтобы сделать жизнь людей как можно более комфортной и безопасной. Не так давно им удалось разработать вакцину против вируса Зига. 

 

Вирус Зига - заболевание чрезвычайно опасное для беременных женщин. Ведь оно является причиной серьезных отклонений в развитии плода. Из-за него размер головы будущего ребенка становится меньше, чем у здорового плода. Кроме того, наблюдаются проблемы с его психологическим здоровьем.

 

Работу над созданием вакцины проводили исследователи из Бельгии. За основу был взят препарат, защищающий от желтой лихорадки, потому как у этих вирусов один и тот же переносчик – тигровый комар. Однако часть генетической информации изменили, добавив туда коды вируса Зига.

 

Для того, чтобы проверить новое лекарство был проведен эксперимент на лабораторных крысах, который показал положительные результаты. Развитие плода у инфицированных животных проходило в нормальном режиме и никаких отклонений не замечалось. Кроме того, было отмечено, что новая вакцина устойчива к высоким температурам, что позволит распространить вакцину даже на самых жарких территориях.

 

Однако на этом исследователи останавливаться не собираются. Они намерены и дальше продолжать изучать болезнь, дабы в будущем полностью погасить вспышки заболевания вируса Зига.

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Здоровье   Теги Новости вакцины
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