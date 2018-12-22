Ученые рассказали, кто из людей страдает от угревой сыпи чаще

Фото из открытых источников

Угревая болезнь, вопреки распространённому мнению, поражает не только подростков, но и представителей всех возрастных категорий, доставляя массу проблем. Исследователи выявили ряд физиологических, генетических и психологических факторов, присущих тем, кто наиболее подвержен угревой болезни.

При выходе из пубертарта около 10 процентов женщин продолжают бороться с неприятными высыпаниями на коже. Такой косметологический дефект негативно влияет на психоэмоциональное состояние, по указаниям учёных, врачу, проводящему лечение следует уделить особое внимание настроению пациента, обратившегося за помощью.

Также немаловажным фактором в анализе проблемы является генетика. У представителей испытуемой группы, страдающих акне, обнаружено большее количество генов, связанных с переносом воспалительных узлов. Кроме того, страдающие акне отличались особой формой волосяных фолликул и повышенным выбросом мужских гормонов.

Стопроцентный универсальный способ лечения недуга ещё не найден, однако уже сейчас в арсенале медиков имеется большое количество средств для борьбы с угревыми высыпаниями. Например, снизить воспалительную реакцию и способность бактерии акне к заражению можно при помощи моноклональных антител. На основе таких антител разрабатывается вакцина, которую обещают выпустить в ближайшие пять лет.