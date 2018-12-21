Физические упражнения улучшают здоровье мозга в пожилом возрасте

Когнитивные способности, которые в силу естественных причин снижаются у людей пожилого возраста, можно поддерживать на высоком уровне при помощи физических упражнений. Такое заявление сделали ученые из Соединенных Штатов Америки, завершившие полугодовой эксперимент с участием пожилых людей.
По данным издания Neurology, в котором был описан эксперимент, осуществленный сотрудниками Университета Дьюка, когнитивные способности удалось улучшить при помощи физических упражнений у добровольцев, средний возраст которых составил шестьдесят пять лет.
"Сперва мы набрали четыреста тридцать добровольцев, но из-за разнообразных обстоятельств нам пришлось исключить из эксперимента большую их часть, так что в итоге у нас осталось сто шестьдесят человек. У всех участников опыта были зафиксированы те или иные когнитивные нарушения — в частности, проблемы с памятью, концентрацией и вниманием, однако уровень нарушений был недостаточно серьезным для того, чтобы можно было говорить о деменции", — рассказывает Джеймс Блюменталь, автор исследования.
Участников опыта разделили на группы, которым предстояло бороться с когнитивными нарушениями разными способами — при помощи упражнений, специальной диеты на основе фруктов, овощей, злаков, рыбы и птицы, а также совмещая диету и упражнения. Одна из групп была контрольной — ее членам лишь рассказывали о пользе здорового питания при помощи телефонных звонков.
По итогам опыта, который продолжался в течение шести месяцев, выяснилось, что лучше всего подходить к поддержанию здоровья мозга комплексно — самых впечатляющих результатов достигли люди, которые придерживались специальной диеты и выполняли физические упражнения. Однако и сами по себе упражнения отлично способствуют сохранению когнитивных навыков в преклонном возрасте.
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