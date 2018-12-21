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Раскрыто неожиданное свойство антибиотиков

Пятница, 21 Декабря 2018 11:13
Раскрыто неожиданное свойство антибиотиков Фото из открытых источников

Лекарственные препараты, относящиеся к категории антибиотиков, обладают довольно неожиданным эффектом — они могут омолаживать организм и повышать продолжительность жизни. Такой вывод по итогам масштабной научной работы сделали сотрудники Салфордского университета (Великобритания).

 

Ученые выяснили, что антибиотики могут избавлять организм от старых клеток, утративших способность к делению. Именно эти клетки, как считается, ответственны за целый ряд смертельно опасных заболеваний — это, в частности, онкологические болезни, сердечно-сосудистые недуги, а также возрастная деменция.

 

"Мы проанализировали результаты применения азитромицина — это распространенный антибиотик, который применяется для лечения самых разнообразных инфекций. Сейчас об антибиотиках принято писать плохо, т.к. человечество переживает кризис резистентности бактерий к такого рода препаратам, но у лекарственных средств из этой категории есть некоторые поистине уникальные эффекты, не замечать которые просто глупо", — рассказывают авторы исследования.

 

Кризис антибиотиков, при этом, на самом деле представляет собой очень и очень серьезную проблему — специалисты говорят, что если в ближайшее время ситуация не улучшится, то совсем скоро человечеству начнут угрожать заболевания, которые, как казалось, были побеждены уже давно. Рядовое неосложненное воспаление легких, в частности, снова станет смертельным.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости антибиотики
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