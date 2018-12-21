Раскрыто неожиданное свойство антибиотиков

Лекарственные препараты, относящиеся к категории антибиотиков, обладают довольно неожиданным эффектом — они могут омолаживать организм и повышать продолжительность жизни. Такой вывод по итогам масштабной научной работы сделали сотрудники Салфордского университета (Великобритания).
Ученые выяснили, что антибиотики могут избавлять организм от старых клеток, утративших способность к делению. Именно эти клетки, как считается, ответственны за целый ряд смертельно опасных заболеваний — это, в частности, онкологические болезни, сердечно-сосудистые недуги, а также возрастная деменция.
"Мы проанализировали результаты применения азитромицина — это распространенный антибиотик, который применяется для лечения самых разнообразных инфекций. Сейчас об антибиотиках принято писать плохо, т.к. человечество переживает кризис резистентности бактерий к такого рода препаратам, но у лекарственных средств из этой категории есть некоторые поистине уникальные эффекты, не замечать которые просто глупо", — рассказывают авторы исследования.
Кризис антибиотиков, при этом, на самом деле представляет собой очень и очень серьезную проблему — специалисты говорят, что если в ближайшее время ситуация не улучшится, то совсем скоро человечеству начнут угрожать заболевания, которые, как казалось, были побеждены уже давно. Рядовое неосложненное воспаление легких, в частности, снова станет смертельным.
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