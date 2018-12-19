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Московский медик рассказала, как пережить сильные морозы

Среда, 19 Декабря 2018 11:03
Московский медик рассказала, как пережить сильные морозы Фото из открытых источников

Пережить экстремальные морозы без простуды и обмороженных конечностей помогут советы, которыми с агентством РИА Новости поделилась Светлана Борисова, врач общей практики одного из медицинских учреждений Москвы, обладатель статуса "Московский врач".

 

Основные правила — не укутывать шарфом нос и рот, не носить тесную одежду и украшения из металла, не пить горячий чай перед выходом на улицу, и не пытаться согреться при помощи спиртного.

 

"Выдыхаемый горячий воздух пропитывает шарф, которым вы закрываете лицо, и шарф в итоге покрывается льдом, который делает воздух, поступающий в ваши легкие, еще более охлажденным. Результат — простуда или даже ангина. То есть, не следует закрывать нос и рот шарфом", — рассказывает Борисова, отмечая, что дышать на морозе лучше носом, т.к. в этом случае воздух попадает в легкие немного более теплым.

 

"Если вы выходите на мороз, выпив что-то горячее, то будете терять много тепла, т.к. ваши сосуды расширены, и кровоток, соответственно, увеличен. Правило простое — если выпили горячий чай или кофе, то нужно подождать хотя бы полчаса, прежде чем покидать теплое помещение", — говорит врач.

 

При отрицательных температурах нельзя подолгу стоять на месте, и уж тем более нельзя сидеть на холодном (бетон, металл, снег). Согреться при помощи алкоголя — очень плохая затея, потому что в таком случае вы увеличиваете свои шансы замерзнуть во много раз.

 

"Согреться поможет жирная и насыщенная белком еда — например, сало. В целом, в морозный день нужно есть побольше, т.к. голодный организм замерзает намного быстрее", — отмечает медик.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости Мороз
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