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Ученые научились лечить зуд инфракрасным излучением

Вторник, 18 Декабря 2018 19:27
Ученые научились лечить зуд инфракрасным излучением Фото из открытых источников

В повседневной жизни многие люди сталкиваются с зудом- неприятными ощущениями, доставляющими дискомфорт и мешающими фокусировке на поставленных повседневных задачах. Данное ощущение могут создавать различные условия: не контролируемый приём лекарств, аллергические реакции, инфекционные заболевания …

 

Зуд происходит из-за раздражения нервных клеток, находящихся на поверхности кожного покрова. В ходе эксперимента на мышах, учёными-биологами было открыто светочувствительное вещество, которое воздействовало на эти нервные клетки. После введения в тела мышей данного вещества и воздействия на него инфракрасного излучения зуд прекращался, а раны от расчесывания кожи быстро заживали. 

 

Действие лекарства продолжает действовать на протяжении нескольких месяцев. В то же время иные виды нервных клеток, вызывающие такие неприятные ощущения, как боль, холод или жар, не теряют чувствительности под воздействием света, во время достижения главной задачи – зуд прекращается.

 

Автор исследования – Пол Хеппенсталл, считает, что этот метод лечения впоследствии поможет лечению экземы у людей, поскольку у мышей и людей одна и та же молекула-мишень, способствующая лечению зуда.

 

По мнению Хеппенсталля обнаруженный механизм позволит взять под контроль чувствительные клетки кожи людей.

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Дробин Кирилл Опубликовано в Здоровье   Теги зуд Новости
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