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Обнаружена новая опасность дефицита сна

Вторник, 18 Декабря 2018 08:46
Обнаружена новая опасность дефицита сна Фото из открытых источников

Люди, страдающие от дефицита сна, склонны к употреблению вредной пищи в опасных объемах, и, соответственно, рискуют приобрести ожирение. К такому выводу пришли исследователи из Германии, подтвердившие свои предположения в рамках специального эксперимента.

 

По данным издания Eurekalert, ученые из Кельнского университета провели довольно интересный опыт с добровольцами, в качестве которых выступили тридцать два человека девятнадцати - тридцати трех лет.

 

"Добровольцев подвергли двум процедурам магнитно-резонансной томографии, выполненным с промежутком в семь дней. Накануне сканирования мозга добровольцы хорошенько поели, а затем, в зависимости от принадлежности к той или иной группе, отправились домой и выспались, либо провели бессонную ночь в лаборатории. Утром мы проанализировали аппетит испытуемых при помощи особого теста", — рассказывают авторы исследования.

 

В рамках теста добровольцам необходимо было участвовать в своеобразном игровом аукционе, по условиям которого им нужно было торговаться за еду или несъедобные предметы.

 

Опыт показал, что невыспавшиеся люди склонны к завышению ценности еды (особенно — вредной), что, по словам ученых, довольно опасный для фигуры фактор. Об этом пишет издание НьюИнформ.

 

"Полученные нами данные явно указывают на связь недосыпания с перееданием, то есть, если вы страдаете от хронического дефицита сна, то вы, очевидно, рискуете приобрести ожирение", — говорят ученые.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости Недосып
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