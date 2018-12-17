Ученые назвали идеальное средство для борьбы с ожирением

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Генетики из США сообщают об изобретении "идеального" средства от ожирения — это, по данным Daily Mail, методика на основе редактора генов CRISPR, при помощи которой можно регулировать генетические последовательности, отвечающие за аппетит и физическую активность.

Речь, точнее говоря, идет о новом генетическом редакторе на базе CRISPR — технологии CRISPR-A, которая позволяет регулировать активность того или иного гена, не разрезая ДНК. Это, как считается, более безопасный путь, чем традиционный CRISPR.

"В человеческом геноме содержится по две копии каждого гена — от отца и матери. Существуют около шести с половиной сотен генов, мутация одной копии которых может спровоцировать то или иное серьезное заболевание. Ожирение, как мы знаем, находится в числе таких болезней", — рассказывают сотрудники Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Для того, чтобы побороть ожирение, достаточно отрегулировать активность генов SIM1 и MC4R. Эти последовательности ДНК регулируют голод и сытость, а также некоторые другие важные биологические механизмы.

Эксперименты на грызунах показали, что у технологии большое будущее — генетическая терапия ожирения действительно работает, и не просто работает, а демонстрирует поистине феноменальные результаты.

Ученые надеются, что новая технология будет протестирована на людях совсем скоро. Но когда конкретно это произойдет — пока неизвестно.