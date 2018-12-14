Исследование: Соль вреднее для женщин, чем для мужчин

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Чрезмерный объем употребляемой соли представляет собой гораздо большую проблему для женщин, чем для мужчин — говорят исследователи из Соединенных Штатов Америки, которые, как сообщает информационный портал "НьюИнформ", опубликовали свои выводы на страницах медицинского издания Hypertension.

Ученые установили, что избыток пищевой соли в мужском организме не провоцирует развитие гипертонической болезни. А в женском, соответственно, провоцирует.

"Удивительно, но попадая в мужской или женский организм, соль по-разному воздействует на состояние кровеносных сосудов", — говорят авторы исследования, сотрудники Университета Огасты.

Для того, чтобы убедиться в справедливости своих предположений, ученые осуществили серию экспериментов на лабораторных грызунах. Мышей разного пола кормили едой с разным содержанием соли и анализировали их состояние.

"У самцов, которые ели соленую еду, практически не было выявлено опасных изменений состояния сосудов, зато у самок мы зафиксировали серьезное повышение артериального давления — этот фактор в значительной степени повысил вероятность развития разнообразных заболеваний сердечно-сосудистой системы", — рассказывают ученые.

Бессолевые диеты, как заключают американские ученые, гораздо полезнее для женской половины человечества, чем для мужской, которой соль оказалась не так страшна.