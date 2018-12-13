Ученые: Новогодние праздники опасны для сердечников

Фото из открытых источников

Ученые из Швеции обратили внимание на странную статистическую закономерность, которая заключается в повышенной смертности от инфарктов в период новогодних праздников. Исследованию ученых посвящен специальный материал, появившийся на страницах издания BMJ.

"Люди, которые имеют дело со статистикой, давно заметили, что ни один Новый год не обходится без заметного всплеска смертности от инфарктов и других обострений хронических сердечно-сосудистых заболеваний. Причины этого странного явления очень комплексные — то есть, они лежат не только в медицинской, но и в социальной плоскости", — говорит автор исследования, сотрудник университета Лунда, Дэвид Эрлинге.

Эрлинге напомнил, что, например, сэр Уинстон Черчилль пережил инфаркт в 1941 году именно на Рождество. И это далеко не единичный пример.

"Мы предполагаем, что дело тут не только в обильных алкогольных возлияниях или чрезмерном увлечении вредной едой. Чтобы понять, почему люди из групп риска подвергаются инфарктам именно в период зимних праздников, нужно попытаться проанализировать, как люди вообще празднуют Новый год и Рождество", — отмечает ученый.

В общем, все дело в сильном эмоциональном стрессе, который люди часто испытывают на Новый год. Корни этого стресса могут лежать, например, в отношениях внутри семьи — в праздничный период люди нередко нервничают, готовясь к встрече с родственниками, и это оборачивается не только инфарктами, но и обострениями всех существующих проблем со здоровьем. Просто инфаркты легче всего исследовать, т.к. они фиксируются в официальных статистиках.