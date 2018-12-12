Кардиохирурги Клиники высоких медицинских технологий СПбГУ провели в этом году более 500 успешных операций

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Специалисты Центра кардиохирургии и интервенционной кардиологии Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ за 11 месяцев 2018 года провели более 500 успешных операций на открытом сердце. К концу года, как прогнозируют кардиохирурги, число операций достигнет 570 — на 45 % больше, чем годом ранее. Этот показатель динамики увеличения объема операций стал самым высоким среди кардиологических центров в Российской Федерации. Подробнее - в материале Planet Today.

«Сегодня подавляющее большинство кардиохирургических операций представляют собой открытые вмешательства на сердце и магистральных сосудах в условиях искусственного кровообращения и остановки сердечной деятельности, — рассказал руководитель Центра кардиохирургии и интервенционной кардиологии доктор медицинских наук Дмитрий Шматов. — Операционная бригада состоит из восьми человек: хирургов, анестезиолога, перфузиолога и медицинских сестер. Стандартная операция длится примерно три часа, и все это время операционная бригада работает в режиме максимального стресса: неслучайно, что деятельность кардиохирургов по затратам энергии сравнивают с работой шахтеров под землей».

Сегодня в Центре кардиохирургии и интервенционной кардиологии Университетской клиники СПбГУ проводят весь спектр кардиохирургических, рентгенэндоваскулярных (внутрисосудистых), аритмологических и гибридных операций с применением самых современных технологий, выполняемых в лучших центрах мира. Единственное исключение — трансплантация сердца. В Санкт-Петербурге центр занимает второе место по количеству операций на открытом сердце среди всех кардиологических центров города (12 клиник) — к этому показателю специалисты шли больше трех лет при активной поддержке и. о. первого проректора по медицинской деятельности СПбГУ профессора Юрия Федотова.

«Наши операционные и реанимационные залы ничем не отличаются от ведущих клиник Западной Европы и Северной Америки не только по уровню оборудования, но и по системе работы и взаимодействия медицинского персонала на всех этапах лечения. Мы применяем самые актуальные хирургические, анестезиологические и реабилитационные методики — в частности, в клинике внедрена методика быстрой предоперационной подготовки, лечения и восстановления пациентов после сложных кардиохирургических операций — fast track», — отметил Дмитрий Шматов.

Применение этой методики подразумевает эффективное использование современных лекарственных препаратов в сочетании с непрерывной интенсивной как врачебной, так и сестринской работой на каждом этапе. Пациенты выходят из наркозного сна уже через 30–50 минут, начинают вставать и ходить уже через пять часов — еще в реанимационном отделении, а переводятся в профильный департамент на первые сутки после операции. Эта система позволила значительно увеличить количество операций на открытом сердце, при этом не снижая качества медицинской помощи.

Сегодня в странах Западной Европы подобные кардиохирургические центры относятся к разряду референтных клиник, которые не только подтвердили свою высокую квалификацию и эффективность, но и получили право реализовывать образовательные программы для резидентов и докторов из других регионов. Многие университетские клиники являются референтными центрами по кардиохирургии — например, Клиника Университета Лейпцига (крупнейшая кардиохирургическая клиника в Европе), Королевский датский госпиталь (входит в конгломерат Университета Копенгагена), Университетская клиника Барселоны.

В перспективе, через четыре-пять лет, Центр кардиохирургии и интервенционной кардиологии Университетской клиники СПбГУ будет готов разработать учебные планы и материалы для открытия ординатуры по сердечно-сосудистой хирургии в Петербургском университете. Сейчас кардиохирурги преподают на кафедре госпитальной хирургии СПбГУ, и студенты имеют возможность наблюдать их работу в операционных, но именно ординатура поможет полноценно передать накопленный опыт и передовые знания будущим специалистам в этой в области медицины.