Чихание указывает на дефицит витамина D, уверены эксперты

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Людям, которые постоянно чихают, следует задуматься об употреблении витаминных добавок, так как чихание может указывать на недостаток витамина D. Такой вывод, как сообщает информационный портал "Актуальные новости", сделал доктор Стивена Ли из Соединенных Штатов Америки.

"Дело в том, что у дефицита витамина D могут быть самые разнообразные проявления — это и хроническое чувство усталости, и заметное выпадение волос, и слишком обильное потоотделение, и общее ощущение слабости. Чихание, кстати говоря, тоже присутствует в списке симптомов", — говорит доктор.

Некоторые люди, как отмечает Ли, больше других склонны к недостатку витамина D. Это, в частности, обладатели смуглой кожи, пожилые люди, а также страдающие от ожирения граждане.

Кроме того, дефицит витамина D испытывают люди, которые редко подвергаются действию солнечного света.

"Вы можете увеличить уровень поступающего в организм витамина D, если начнете употреблять жирную морскую рыбу, красное мясо, яичные желтки, печень, а также некоторые другие рекомендуемые в таких случаях продукты. Плюс, не стоит забывать о солнечном свете, который очень важен для синтеза этого витамина. Если же вы надумаете употреблять витаминные добавки, то соблюдайте дозировку, а также учитывайте, что слишком длительный прием витаминов может провоцировать серьезные проблемы с печенью и почками", — добавляет доктор.