Стало известно, что "убивает" желание заниматься любовью

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Наличие хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы "убивает" половое влечение — выяснили канадские ученые, опубликовавшие свои выводы на страницах издания Canadian Journal of Cardiology.

"Известно, что либидо зависит от целого комплекса разнообразных факторов, среди которых доминируют образ жизни и питание, но определенные заболевания, безусловно, тоже вносят свой вклад в нежелание заниматься любовью. И это не какие-то специфические заболевания опорно-двигательной системы, как можно было бы предположить, а, например, сердечно-сосудистые болезни", — рассказывают авторы научной работы, сотрудники Университета Калгари.

Говоря о конкретных негативных факторах, которые провоцируются сердечно-сосудистыми заболеваниями, ученые отмечают общую физическую слабость, психологические сложности, а также побочные эффекты от медикаментов, мешающие, например, эректильной функции. Понятно, что тут уже не до интима.

Ученые провели масштабный анализ статистических данных, и получили некоторые выводы, представляющие ценность для подверженных проблеме людей — вернуть здоровое либидо можно, если не пускать свои сердечные болезни на самотек, а заниматься их терапией.

"У пациентов, которые проходят кардиореабилитацию, как правило наблюдается нормализация половой жизни — например, растет частота интимных контактов, а также степень удовлетворения от них", — добавляют ученые.