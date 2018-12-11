Риск развития рака молочной железы увеличивается на 80% после первых родов

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После рождения первого ребенка у женщин серьезно увеличивается риск развития рака молочной железы. Об этом, со ссылкой на ученых из Соединенных Штатов Америки, сообщает информационный портал "Актуальные новости".

Сотрудники Университета Северной Каролины, ответственные за проведение масштабного исследования, посвященного изучению факторов риска рака груди, говорят, что по итогам первых родов вероятность развития онкологического заболевания растет на пятьдесят-восемьдесят процентов.

"Женщины старше двадцати пяти лет, у которых есть дети, подвергаются гораздо более высокому риску рака груди, чем их нерожавшие сверстницы", — говорят авторы исследования.

Речь идет о весьма масштабном исследовании — прежде чем делать выводы, ученые проанализировали медицинские истории почти девятисот тысяч женщин, поэтому полученные результаты следует рассматривать с максимальным вниманием.

"У пациенток, которым был поставлен диагноз в возрасте пятидесяти пяти лет и раньше, максимальный риск развития рака молочной железы фиксировался примерно через пять лет после первых родов", — отмечают исследователи.

Считается, что кормление ребенка грудью защищает женщину от рака молочной железы, но американским ученым пока что не удалось выявить никаких корреляций, подтверждающих эту теорию. Тут, как отмечают эксперты, необходимы дополнительные исследования.