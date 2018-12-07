Пятница 07 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Здоровье» Что уже 60 лет скрывают от нас изготовители сахара?

Что уже 60 лет скрывают от нас изготовители сахара?

Пятница, 07 Декабря 2018 13:43
Что уже 60 лет скрывают от нас изготовители сахара? Фото из открытых источников

Слишком большое количество сахара в диете — серьезная проблема, провоцирующая ожирение и другие проблемы со здоровьем. Об этом знают в том числе и изготовители сахара, которым невыгодно, чтобы их товар выставляли в плохом свете. Соответственно, производители сахара проплачивают исследования, по итогам которых сахар и сахаросодержащие продукты признаются не очень-то и вредными.

 

По данным информационного портала "НьюИнформ", в научном издании JAMA Internal Medicine появился материал о грандиозной "сахарной афере", которая тянется с шестидесятых годов прошлого столетия.

 

Речь идет о структуре под названием Sugar Research Foundation (она же — Sugar Association), которая в течение десятков лет публикует фальшивые исследования, проплаченные производителями сахара.

 

Псевдоученые заставляют людей считать, будто чрезмерное употребление сахара — это не один из главных факторов ожирения. "Сахар провоцирует ожирение? Какая глупость! Всем известно, что ожирение провоцируется жирами!", — примерно такие выводы делаются в "исследованиях" Sugar Association на радость поклонникам вредной сладкой еды.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости сахар
 

Главное за сутки
США призвали Россию отказаться от «скрывающей истинные возможности» ракеты США призвали Россию отказаться от «скрывающей истинные возможности» ракеты Соединенные Штаты изложили России, каких шагов ждут от нее в целях возвращения к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщила в четверг во время…
Трамп решил назначить Нойерт постпредом США при ООН Трамп решил назначить Нойерт постпредом США при ООН Президент США Дональд Трамп выбрал кандидатуру представителя Госдепа Хизер Нойерт на пост постпреда США при ООН. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. По данным Fox News, о…
США исключили вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе США исключили вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе Председатель объединённого комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд заявил, что американская сторона даже не обсуждала вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе. Об этом сообщает RT. «Я думаю, что…
Читайте также
Ученые узнали, как рак манипулирует иммунной системой Ученые узнали, как рак манипулирует иммунной системой Злокачественные клетки могут использовать иммунную систему организма в собственных целях. К такому выводу, как сообщает научное издание Cell Reports, пришли исследователи из США, осуществившие серию экспериментов на лабораторных животных. "Клетки…
Почему мужчины в преклонном возрасте крепче женщин? Почему мужчины в преклонном возрасте крепче женщин? Показатели здоровья у пожилых мужчин, как правило, лучше, чем у женщин преклонного возраста. При этом, женщины в среднем живут заметно дольше, чем мужчины. Наблюдаемый парадокс заинтересовал зарубежных ученых, которые провели…
Эксперты назвали идеальный способ похудеть и быть здоровым Эксперты назвали идеальный способ похудеть и быть здоровым Практически любая из рекомендуемых американскими врачами диет может быть чрезвычайно эффективной, если соблюдать главное правило — вообще не употреблять спиртное. К такому выводу, как сообщает портал EurekAlert!, пришли сотрудники Университета…
Тема дня
"Желтые жилеты" во Франции: что на самом деле скрывается за беспорядками? "Желтые жилеты" во Франции: что на самом деле скрывается за беспорядками?

Противостояние французского народа с правоохранителями и руководителями страны сейчас буквально захв...

Фото
Туманный лес и таинственные тени ... все это и многое другое ждет в национальном парке Редвуд Туманный лес и таинственные тени ... все это и многое другое ждет в национальном парке Редвуд

Иногда, когда утренний туман ласкает большие деревья, вы можете себе представить прошлое, протекающе...

Интернет и СМИ
Опрос

Вы довольны своей работой?

 

Анекдот дня

- Кажется, я умираю...

- Еще бы! Ты сожрал почти все мандарины сразу!

- В смысле "почти"? Где то еще есть?

Еще »

Infox
24СМИ
Giraff
 

Самые популярные материалы
Итоги саммита G20: Путин всех переиграл Итоги саммита G20: Путин всех переиграл
Английские археологи заявляют, что нашли Атлантиду Английские археологи заявляют, что нашли Атлантиду
Украина окончательно сходит с ума Украина окончательно сходит с ума
Порошенко рассказал, как унижается перед Владимиром Путиным Порошенко рассказал, как унижается перед Владимиром Путиным
Северная Африка оказалась древнейшим местом обитания человека Северная Африка оказалась древнейшим местом обитания человека
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.