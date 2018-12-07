Что уже 60 лет скрывают от нас изготовители сахара?

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Слишком большое количество сахара в диете — серьезная проблема, провоцирующая ожирение и другие проблемы со здоровьем. Об этом знают в том числе и изготовители сахара, которым невыгодно, чтобы их товар выставляли в плохом свете. Соответственно, производители сахара проплачивают исследования, по итогам которых сахар и сахаросодержащие продукты признаются не очень-то и вредными.

По данным информационного портала "НьюИнформ", в научном издании JAMA Internal Medicine появился материал о грандиозной "сахарной афере", которая тянется с шестидесятых годов прошлого столетия.

Речь идет о структуре под названием Sugar Research Foundation (она же — Sugar Association), которая в течение десятков лет публикует фальшивые исследования, проплаченные производителями сахара.

Псевдоученые заставляют людей считать, будто чрезмерное употребление сахара — это не один из главных факторов ожирения. "Сахар провоцирует ожирение? Какая глупость! Всем известно, что ожирение провоцируется жирами!", — примерно такие выводы делаются в "исследованиях" Sugar Association на радость поклонникам вредной сладкой еды.